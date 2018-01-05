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    Журналист La Gazzetta dello Sport — о работе Манчини в «Зените»: «Такое ощущение, что ему просто до лампочки»

    Журналист La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов поделился мнением о работе Роберто Манчини в «Зените».

    «С Манчини я пролетел как фанера над Парижем. С прогнозами своими. В La Gazzetta dello Sport писал заметки о том, как он уже выиграл чемпионат России, и в это итальянцы поверили. Писал я очень убедительно, причем не один раз, и сам себя в этом убедил.

    Это грустная история. Манчини оказался пассажиром, причем, судя по всему, дорогостоящим. Такое ощущение, что ему просто до лампочки. По его интервью, по выражению лица, по эмоциям… Посмотрите, как умирает Каррера, как Спаллетти прыгает с голым торсом. Манчини с голым торсом можно себе представить только на фотосессии, а Спаллетти у меня на глазах бегал в таком виде под снегом.

    Руководство «Зенита» уговорило Роберто возглавить команду. «3+2» — это настолько абсурдный контракт… Как по нынешним временам можно подписывать подобные соглашения? Это же кабала — не для Манчини, а для клуба. Как от такого откажешься? На тот момент у него не было конкретных предложений.

    «Зенит» ошибся в данном случае с человеком, который не попал в волну. Судя по всему, была слепая влюбленность в Манчини. Видимо, Фурсенко так решил — и не попал. Но еще три месяца впереди, вдруг «Зенит» выиграет чемпионат. Конечно, не похоже, но почему нет? Дальше — Лига Европы, и там Манчини будет стараться. Для него это будет витрина», — сказал Кудинов.

    «Зенит» с 37-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Радио «Маяк»

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    05.01.2018 02:01
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +71

      senador 6 января 2018, 11:44

      Ох, и прав же автор!!! А руководство клуба - уже чемпионы по вытаптыванию грабель.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 6 января 2018, 08:12

      Манчини, чем-то схож с Капеллой. Человек попал в ступор: "А, что-же делать дальше?" Лично я в него верю всё меньше и меньше. Да и вообще к итальянским тренерам больше негатива, чем позитива.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 5 января 2018, 22:26

      Что-то все больше и больше неадекватности в оценках тренеров. 1. Возможно, он не лучший тренер для Зенита. 2. В первую очередь игру выигрывают тренер с футболистами, а не только тренер.3. Редкий случай в мировой практике, чтобы команда , обновленная на 80% выигрывала бы чемпионат, пусть и не такой уж сильный по европейским меркам.4. Что Каррера выиграл в первый же год.Нет этой команде уже было как минимум 3 года,построили ее предшественники.5. Многое зависит от того из кого собрана команда. Если и с Халком не выигрывали, то почему просто обязаны с Ерохиным и компанией?

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 5 января 2018, 18:35

      ...кому нужно,чтобы тренер голым скакал–перестаньте всякую херню писать,чтобы глоры поросячие повизгивали от удовольствия...
      ...дайте тренеру спокойно работать–команду,практически заново построить непросто...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 5 января 2018, 15:52

      А кому в Зените не до лампочки? Кто рвет душу и ломает ноги? Только Кришито и Кузяев и то не всегда.

      12
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Ахимас Вельде 5 января 2018, 19:28

      "Кто рвет душу и ломает ноги? Только Кришито и Кузяев и то не всегда. "
      Да и слава Богу... (про ноги)

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 января 2018, 15:38

      Если в этом году питерский проект прогорит, не знаю, какого рожна им нужно. Может попробовать футзал?

      9
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      ...
      Рейтинг: +3282

      woyser > Одинокий волк Маквейд 7 января 2018, 03:20

      Ты бы так за свиноферму переживал))

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 5 января 2018, 15:14

      О тупости питерского руководства уже роман писать можно. Криминальное чтиво.

      12
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    • ...
      Рейтинг: +295

      okolofutbola 5 января 2018, 13:30

      Цыгана выгнал зеня и этот на подходе.

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 5 января 2018, 12:32

      Да, ожиданий было много, и остаются пока одни только надежды... И похоже автор прав по поводу лампочки.

      9
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > polt 5 января 2018, 15:23

      Сколько можно наступать на одни и те же грабли.

      8
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      Рейтинг: +616

      smersh45 5 января 2018, 12:31

      прав во многом

      5
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