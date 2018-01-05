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  • Журналист La Gazzetta dello Sport — о работе Манчини в «Зените»: «Такое ощущение, что ему просто до лампочки»

Журналист La Gazzetta dello Sport — о работе Манчини в «Зените»: «Такое ощущение, что ему просто до лампочки»

5 января 2018, 02:01
38

Журналист La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов поделился мнением о работе Роберто Манчини в «Зените».

«С Манчини я пролетел как фанера над Парижем. С прогнозами своими. В La Gazzetta dello Sport писал заметки о том, как он уже выиграл чемпионат России, и в это итальянцы поверили. Писал я очень убедительно, причем не один раз, и сам себя в этом убедил.

Это грустная история. Манчини оказался пассажиром, причем, судя по всему, дорогостоящим. Такое ощущение, что ему просто до лампочки. По его интервью, по выражению лица, по эмоциям… Посмотрите, как умирает Каррера, как Спаллетти прыгает с голым торсом. Манчини с голым торсом можно себе представить только на фотосессии, а Спаллетти у меня на глазах бегал в таком виде под снегом.

Руководство «Зенита» уговорило Роберто возглавить команду. «3+2» — это настолько абсурдный контракт… Как по нынешним временам можно подписывать подобные соглашения? Это же кабала — не для Манчини, а для клуба. Как от такого откажешься? На тот момент у него не было конкретных предложений.

«Зенит» ошибся в данном случае с человеком, который не попал в волну. Судя по всему, была слепая влюбленность в Манчини. Видимо, Фурсенко так решил — и не попал. Но еще три месяца впереди, вдруг «Зенит» выиграет чемпионат. Конечно, не похоже, но почему нет? Дальше — Лига Европы, и там Манчини будет стараться. Для него это будет витрина», — сказал Кудинов.

«Зенит» с 37-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Радио «Маяк»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (38)
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nemolod
1515134922
Только окончательный результат в таблице первенства и итоги матчей в ЛЕ покажут кто есть кто! А эмоции - это где-то от характера,где-то от игры на публику! Не помню,чтобы Лобановский или Бесков "подпрыгивали" или "подскакивали" ,зато их подопечные показывали зороший футбол!
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AnTiNeHrEsT
1515134989
Зенит купил молодых перспективных футболистов (им еще расти и расти),Манчини только начал строить команду (всего пол сезона).И уже первое место в группе ЛЕ и второе место в чемпионате.Команда только строится!Вы, что хотите мгновенного результата?
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OfaZavr
1515140522
100% правда, в самую точку попал. он ради денег только и отбывает срок здесь.
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mamba9090909
1515142102
"Журналист" пролетел, как он сам пишет, видимо сгорели большие ставки, и теперь, полный обиды на это, пишет всякую хрень. Надо быть ЖУРНАЛИСТОМ, а не собирателем сведеней из других, жёлтых источников.
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Garrincha58
1515142277
это Фурсенко пролетел как баклан над Крестовским
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smersh45
1515144660
прав во многом
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polt
1515144723
Да, ожиданий было много, и остаются пока одни только надежды... И похоже автор прав по поводу лампочки.
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Приус
1515154498
О тупости питерского руководства уже роман писать можно. Криминальное чтиво.
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Одинокий волк Маквейд
1515155904
Если в этом году питерский проект прогорит, не знаю, какого рожна им нужно. Может попробовать футзал?
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Ахимас Вельде
1515156765
А кому в Зените не до лампочки? Кто рвет душу и ломает ноги? Только Кришито и Кузяев и то не всегда.
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