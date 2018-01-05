Журналист La Gazzetta dello Sport — о работе Манчини в «Зените»: «Такое ощущение, что ему просто до лампочки»

Журналист La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов поделился мнением о работе Роберто Манчини в «Зените».

«С Манчини я пролетел как фанера над Парижем. С прогнозами своими. В La Gazzetta dello Sport писал заметки о том, как он уже выиграл чемпионат России, и в это итальянцы поверили. Писал я очень убедительно, причем не один раз, и сам себя в этом убедил.

Это грустная история. Манчини оказался пассажиром, причем, судя по всему, дорогостоящим. Такое ощущение, что ему просто до лампочки. По его интервью, по выражению лица, по эмоциям… Посмотрите, как умирает Каррера, как Спаллетти прыгает с голым торсом. Манчини с голым торсом можно себе представить только на фотосессии, а Спаллетти у меня на глазах бегал в таком виде под снегом.

Руководство «Зенита» уговорило Роберто возглавить команду. «3+2» — это настолько абсурдный контракт… Как по нынешним временам можно подписывать подобные соглашения? Это же кабала — не для Манчини, а для клуба. Как от такого откажешься? На тот момент у него не было конкретных предложений.

«Зенит» ошибся в данном случае с человеком, который не попал в волну. Судя по всему, была слепая влюбленность в Манчини. Видимо, Фурсенко так решил — и не попал. Но еще три месяца впереди, вдруг «Зенит» выиграет чемпионат. Конечно, не похоже, но почему нет? Дальше — Лига Европы, и там Манчини будет стараться. Для него это будет витрина», — сказал Кудинов.

«Зенит» с 37-ю очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России.