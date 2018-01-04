Роналдо: «Месси или Криштиану? В мое время конкуренция была гораздо выше»

Экс-нападающий сборной Бразилии и «Реала» Роналдо поделился мнением о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду за звание лучшего игрока мира.

«Не принижая достоинств этих футболистов, хочу сказать, что в мое время конкуренция была гораздо выше.

Да, они все еще борются за награду лучшего игрока мира, но в моем поколении были Зинедин Зидан, Ривалдо, Луиш Фигу, Роналдиньо, я», – сказал 41-летний Роналдо.

Бразилец также выступал за «Крузейро», «ПСВ», «Барселону», «Интер», «Милан» и «Коринтианс». В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 1994 и 2002 годах.

Действующим обладателем «Золотого мяча» является Роналду.