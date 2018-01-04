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  • Роналдо: «Месси или Криштиану? В мое время конкуренция была гораздо выше»

Роналдо: «Месси или Криштиану? В мое время конкуренция была гораздо выше»

4 января 2018, 15:15
19

Экс-нападающий сборной Бразилии и «Реала» Роналдо поделился мнением о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду за звание лучшего игрока мира.

«Не принижая достоинств этих футболистов, хочу сказать, что в мое время конкуренция была гораздо выше.

Да, они все еще борются за награду лучшего игрока мира, но в моем поколении были Зинедин Зидан, Ривалдо, Луиш Фигу, Роналдиньо, я», – сказал 41-летний Роналдо.

Бразилец также выступал за «Крузейро», «ПСВ», «Барселону», «Интер», «Милан» и «Коринтианс». В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 1994 и 2002 годах.

Действующим обладателем «Золотого мяча» является Роналду.

Источник: Bild
Испания. Примера Барселона Реал Бразилия Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (19)
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lekseij2007
1515068915
Супер нап
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1515069112
Зубастик прав - нынешнее поколение слабенькое.
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bset
1515069251
Так-то оно так. Но сколько сезонов на топ уровне сыграли Ривалдо и Роналдиньо? А сколько играют Роналду и Месси? Просто две машины.
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Dizayner
1515069697
честно говоря давно ждал от него комментариев на эту тему))) еще можно добавить Недведа, Оуэна, Мальдини, Каннаваро, Дель Пьеро, Анри, Трезеге, Бергкамп, Виера и т.д. и т.п. все они были потенциальными претендентами на золотой мяч,у всех были равные шансы
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Yurini
1515070062
Криштиану и Месси хуже их всех перечисленных... Они бы не составили конкуренцию таких игрокам как Роналдо-Роналдиньо-Зидан-Фигу-и т.д!
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DeStar
1515070964
так и есть, но мне кажется, что тогда много крутых игроков были сопоставимы по уровню. Вот если сейчас убрать месси и роналду, которые бесспорно много лет лучшие. и попробовать представить кто же был бы лучшим? то тут тяжело, потому что много не стабильных игроков, например как обамеянг, а ведь он мог бы стать лучшим, но нет, тот же суарес, который забивал больше месси в некоторых сезонах, тот же кейн, неймар. Все эти игроки, выдают либо шикарный сезон, либо хороший и следовательно как-то не выделяются, а кри ро и месси просто тупо выше на голову существующих. Тот же Зидан, он мой кумир, он офигенно умный игрок, чем-то сейчас на него похож модрич, только скажите мне, каким в вашем списке был бы модрич ? если убрать кри ро и месси. Модрич был бы явно не в 10-ке даже, пускай он и хуже зидана, но все-таки не намного.
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WarGAleX
1515071926
Месси и Криштиано подняли планку на максимальный исторический уровень. Безусловно такие игроки как Роналдиньо, Зидан, Рональдо и другие на тот момент были на вершине мирового футбола, однако на настоящий момент Месси и Криштиано превзошли тот уровень, при этом Месси и Криштиано стабильно забивают огромное количество мячей, причём важных мячей, что психологически ставят их выше игроков типа Зидана, Иньеста, Хави... и прочие, которые являются мозгом команды. И таким образом конкуренцию на высочайшем уровне Месси и Криштиано составить никто не может, так как остальные конкурируют между собой на уровне ниже этой звёздной пары, при этом безусловно сейчас большое количеством чрезвычайно сильных игроков во многих европейских чемпионатах, но, повторюсь, они конкурируют между собой, но не между Месси и Криштиано. Плюс ко всему пресса искусственно добавляет дров в противостояние Месси и Криштиано, так как это активно читается, смотрится, обсуждается и конечно же отлично продаётся.
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El_Chori
1515073512
Вот и я, блин, о том же!
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lim0n7
1515076840
Просто раньше все смотрелись как то "естественно", было интересно наблюдать новые штучки футбольные, финты, а эти два инопланетянина изменили взгляд на футбол, показали нам что-то невероятное, сверхъествественное ))) Красавцы оба и заслуживают звания лучших футболистов всех времен!!!
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Fin035
1515091519
Роналдо конечно обидно, потому что ему приходилось серьезно пахать, чтобы его феномен не затмили те же защитники, не говоря уже о нападающих! Но мне кажется, что все звезды в прошлом не показывали именно стабильного космоса на протяжении долгого времени, как выдают Месси и Роналду! Конечно Зидан, Роналдо, Рональдиньо...они заметно выделялись среди остальных игроков и показывали тоже свою лучшую игру в своей карьере, и пусть в решающих играх они выдавали космос, но ведь такой футбол сейчас много игроков выдают! Возьмем Иньесту, он тоже в решающих матчах творил чудеса, Гетце в финале ЧМ забил победный гол, итд! Сейчас тоже много классных игроков(Неймар, Мората, Инсинье, Марез, Левандовски, Дибала, Коутиньо, Салах, Модрич, Карвахаль итд! Но как говорится выстреливают и все, на этом! А чтобы держать марку долгое время это серьезный и очень тяжелый труд! И этого у Месси и Роналду не отнять!!!
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