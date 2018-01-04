Роналдо: «Месси или Криштиану? В мое время конкуренция была гораздо выше»

Роналдо конечно обидно, потому что ему приходилось серьезно пахать, чтобы его феномен не затмили те же защитники, не говоря уже о нападающих! Но мне кажется, что все звезды в прошлом не показывали именно стабильного космоса на протяжении долгого времени, как выдают Месси и Роналду! Конечно Зидан, Роналдо, Рональдиньо...они заметно выделялись среди остальных игроков и показывали тоже свою лучшую игру в своей карьере, и пусть в решающих играх они выдавали космос, но ведь такой футбол сейчас много игроков выдают! Возьмем Иньесту, он тоже в решающих матчах творил чудеса, Гетце в финале ЧМ забил победный гол, итд! Сейчас тоже много классных игроков(Неймар, Мората, Инсинье, Марез, Левандовски, Дибала, Коутиньо, Салах, Модрич, Карвахаль итд! Но как говорится выстреливают и все, на этом! А чтобы держать марку долгое время это серьезный и очень тяжелый труд! И этого у Месси и Роналду не отнять!!!
Экс-нападающий сборной Бразилии и «Реала» Роналдо поделился мнением о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду за звание лучшего игрока мира.
«Не принижая достоинств этих футболистов, хочу сказать, что в мое время конкуренция была гораздо выше.
Да, они все еще борются за награду лучшего игрока мира, но в моем поколении были Зинедин Зидан, Ривалдо, Луиш Фигу, Роналдиньо, я», – сказал 41-летний Роналдо.
Бразилец также выступал за «Крузейро», «ПСВ», «Барселону», «Интер», «Милан» и «Коринтианс». В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 1994 и 2002 годах.
Действующим обладателем «Золотого мяча» является Роналду.