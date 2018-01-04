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    Роналдо: «Месси или Криштиану? В мое время конкуренция была гораздо выше»

    Экс-нападающий сборной Бразилии и «Реала» Роналдо поделился мнением о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду за звание лучшего игрока мира.

    «Не принижая достоинств этих футболистов, хочу сказать, что в мое время конкуренция была гораздо выше.

    Да, они все еще борются за награду лучшего игрока мира, но в моем поколении были Зинедин Зидан, Ривалдо, Луиш Фигу, Роналдиньо, я», – сказал 41-летний Роналдо.

    Бразилец также выступал за «Крузейро», «ПСВ», «Барселону», «Интер», «Милан» и «Коринтианс». В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 1994 и 2002 годах.

    Действующим обладателем «Золотого мяча» является Роналду.

    Источник: Bild

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    04.01.2018 15:15
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 4 января 2018, 21:45

      Роналдо конечно обидно, потому что ему приходилось серьезно пахать, чтобы его феномен не затмили те же защитники, не говоря уже о нападающих! Но мне кажется, что все звезды в прошлом не показывали именно стабильного космоса на протяжении долгого времени, как выдают Месси и Роналду! Конечно Зидан, Роналдо, Рональдиньо...они заметно выделялись среди остальных игроков и показывали тоже свою лучшую игру в своей карьере, и пусть в решающих играх они выдавали космос, но ведь такой футбол сейчас много игроков выдают! Возьмем Иньесту, он тоже в решающих матчах творил чудеса, Гетце в финале ЧМ забил победный гол, итд! Сейчас тоже много классных игроков(Неймар, Мората, Инсинье, Марез, Левандовски, Дибала, Коутиньо, Салах, Модрич, Карвахаль итд! Но как говорится выстреливают и все, на этом! А чтобы держать марку долгое время это серьезный и очень тяжелый труд! И этого у Месси и Роналду не отнять!!!

      -1
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 4 января 2018, 17:40

      Просто раньше все смотрелись как то "естественно", было интересно наблюдать новые штучки футбольные, финты, а эти два инопланетянина изменили взгляд на футбол, показали нам что-то невероятное, сверхъествественное ))) Красавцы оба и заслуживают звания лучших футболистов всех времен!!!

      3
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 4 января 2018, 16:45

      Вот и я, блин, о том же!

      -3
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 4 января 2018, 16:44

      От скромности не умрёт точно :D:D:D

      -1
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      Рейтинг: +55

      WarGAleX 4 января 2018, 16:18

      Месси и Криштиано подняли планку на максимальный исторический уровень. Безусловно такие игроки как Роналдиньо, Зидан, Рональдо и другие на тот момент были на вершине мирового футбола, однако на настоящий момент Месси и Криштиано превзошли тот уровень, при этом Месси и Криштиано стабильно забивают огромное количество мячей, причём важных мячей, что психологически ставят их выше игроков типа Зидана, Иньеста, Хави... и прочие, которые являются мозгом команды. И таким образом конкуренцию на высочайшем уровне Месси и Криштиано составить никто не может, так как остальные конкурируют между собой на уровне ниже этой звёздной пары, при этом безусловно сейчас большое количеством чрезвычайно сильных игроков во многих европейских чемпионатах, но, повторюсь, они конкурируют между собой, но не между Месси и Криштиано. Плюс ко всему пресса искусственно добавляет дров в противостояние Месси и Криштиано, так как это активно читается, смотрится, обсуждается и конечно же отлично продаётся.

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori > WarGAleX 4 января 2018, 16:47

      Не согласен. Планка не завышена, а занижена.конкуренции никакой нет, поэтому они и лучшие. Позиция защитника растворилась окончательно. Только поэтому они в топе.

      2
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > El_Chori 4 января 2018, 20:18

      согласен и поэтому как только где то появляется какой-то игрок, например тот же коутиньо, если так посмотреть, то он пока что не суперзвезда, да хорош, да тащит ливер иногда, но до уровня "топ" ему как бы еще далековато, так вот сразу за него требуют 100+ лимонов

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > El_Chori 4 января 2018, 20:20

      А я согласен с WarAlex. Месси и Роналду значительно эффективнее и эффектнее, особенно Месси, звёзд прошлого и нынешнего поколений. Такого в футболе ещё не было, и бог знает, когда ещё будет.

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 4 января 2018, 16:02

      так и есть, но мне кажется, что тогда много крутых игроков были сопоставимы по уровню. Вот если сейчас убрать месси и роналду, которые бесспорно много лет лучшие. и попробовать представить кто же был бы лучшим? то тут тяжело, потому что много не стабильных игроков, например как обамеянг, а ведь он мог бы стать лучшим, но нет, тот же суарес, который забивал больше месси в некоторых сезонах, тот же кейн, неймар. Все эти игроки, выдают либо шикарный сезон, либо хороший и следовательно как-то не выделяются, а кри ро и месси просто тупо выше на голову существующих. Тот же Зидан, он мой кумир, он офигенно умный игрок, чем-то сейчас на него похож модрич, только скажите мне, каким в вашем списке был бы модрич ? если убрать кри ро и месси. Модрич был бы явно не в 10-ке даже, пускай он и хуже зидана, но все-таки не намного.

      4
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      Рейтинг: +214

      Yurini 4 января 2018, 15:47

      Криштиану и Месси хуже их всех перечисленных... Они бы не составили конкуренцию таких игрокам как Роналдо-Роналдиньо-Зидан-Фигу-и т.д!

      0
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      Рейтинг: +33

      sEleCt 85 > Yurini 4 января 2018, 16:00

      чем хуже, ты на статистику и поставленные рекорды посмотри, остался в 60х???

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori > Yurini 4 января 2018, 16:52

      Ривалдо, весь состав Милана, центр Ливерпуля, Сборная Голландии, Ювентус, Юнайтед, Арсенал, сб. Франции (не вижу смысла перечислять игроков). Месси, Роналду, Азар безусловно фантастические игроки в индивидуальном плане, но уажется мы стали забывать, что футбол - командная игра. Ни один из них не лидер, нет боевого духа. То же касается и тренеров. Месси и Роналду играют в легкой лиге, между собой.

      -1
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      Рейтинг: +81

      snaiper1989 > El_Chori 5 января 2018, 12:09

      Легкая лига??????от которой в ЛЧ постоянно 3 команды играет......в финалах постоянно испанские гранды.....Севилья, которая 2 года подряд брала Лигу Европы)))) - слабая команда..., Атлетико , Реал, Барса да теже Сельта и Валенсия с Эспаньолом.....Где больше ????В англии????да там щас тока одна команда на уровне играет....МС, остальные ни о чем, франция??? ну монако с псж.....Италия????Юве да Наполи боле менее,Германия???там тока бавария и та уже стухла

      -1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 января 2018, 15:44

      Всему своё время.

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 4 января 2018, 15:41

      честно говоря давно ждал от него комментариев на эту тему))) еще можно добавить Недведа, Оуэна, Мальдини, Каннаваро, Дель Пьеро, Анри, Трезеге, Бергкамп, Виера и т.д. и т.п. все они были потенциальными претендентами на золотой мяч,у всех были равные шансы

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      Рейтинг: +24996

      bset 4 января 2018, 15:34

      Так-то оно так. Но сколько сезонов на топ уровне сыграли Ривалдо и Роналдиньо? А сколько играют Роналду и Месси? Просто две машины.

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