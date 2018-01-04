Габулов поехал на зимние сборы с «Брюгге»

Пресс-служба «Брюгге» на официальном сайте сообщила об отъезде главной команды клуба на тренировочные сборы в испанскую Марбелью.

Главный тренер бельгийского клуба Иван Леко взял на сборы 25 футболистов. В числе трех выбранных вратарей – Владимир Габулов, ранее перешедший из тульского «Арсенала». Трансфер 34-летнего футболиста состоялся на бесплатной основе.

После 21-го тура чемпионата Бельгии «Брюгге» возглавляет чемпионскую гонку. Для команды сезон возобновится 16-го января матчем против «Генка».