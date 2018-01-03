Гинер поставил под сомнение лидерство «Локомотива»

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает незаслуженным лидерство «Локомотива» в чемпионате России.

«Юрий Павлович – хороший тренер и показывает это на протяжении многих лет. Но я бы провел анализ: сколько 11-метровых ударил «Локомотив», сколько он сыграл «11 на 10». Ведь «11 на 11» как-то не устраивает (улыбается). А дальше бы задавался вопросами: что, почему и как», – сказал Гинер.

«Локомотив» после 20-ти туров лидирует в турнирной таблице РФПЛ, набрав 45 очков. ЦСКА идет пятым, отставая от лидера на 10 очков.