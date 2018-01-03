Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гинер поставил под сомнение лидерство «Локомотива»

3 января 2018, 11:44
56

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает незаслуженным лидерство «Локомотива» в чемпионате России.

«Юрий Павлович – хороший тренер и показывает это на протяжении многих лет. Но я бы провел анализ: сколько 11-метровых ударил «Локомотив», сколько он сыграл «11 на 10». Ведь «11 на 11» как-то не устраивает (улыбается). А дальше бы задавался вопросами: что, почему и как», – сказал Гинер.

«Локомотив» после 20-ти туров лидирует в турнирной таблице РФПЛ, набрав 45 очков. ЦСКА идет пятым, отставая от лидера на 10 очков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Семин Юрий Гинер Евгений
Комментарии (56)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сильвербой
1514969332
Ха-ха, ну это уже просто смешно!!! Я понимаю, если бы говорил президени Амкара, но....... Клоуном себя показывает!
Ответить
cska-62
1514969971
Честно говоря, я видел не все матчи "Локомотива", но в тех, которые видел, не заметил никакой благосклонности судей к лидеру РФПЛ. Ну, а сама по себе сухая арифметика назначенных пенальти или удалений ни о чём не говорит. Всё должно быть просто по правилам. "Локомотив" пока играет наиболее стабильно, не разбрасываясь очками в матчах с середняками и аутсайдерами, мобилизуя все свои весьма скромные силы для матчей с прямыми конкурентами. Пока всё складывается настолько удачно, что если не будет у "Локо" провала, то догнать его никто не сможет. Нравится это кому-то или нет. Думаю, что два-три тура после зимней паузы могут де-факто определить чемпиона страны, пусть де-юре это и произойдёт позднее.
Ответить
iluha1907
1514970059
Били 2 пенальти оба не забили, не одного удаления левого не было. А про то как петух из швеции машет локтями и не получает за это красные почему то молчит.
Ответить
Татарин за ЦСКА
1514971566
Вот что,что,а тут Гинер ну вообще не прав,вообще!!!
Ответить
insider_retro
1514971767
Предвзято и не солидно... Подобный анализ не отражает превосходства Локомотива там, где остальные умудрились растерять очки!..)))
Ответить
Серега М.
1514972132
Локо бил 2 пенальти, Цска 7. Он вообще о чём?)))
Ответить
Aleksandr_1986_Spb_
1514976652
Не, я не болельщик Локо, но говорить что лидерство случайно, не заслуженно при 8 очках отрыва как-то несерьёзно
Ответить
docndoc
1514978064
Прошлогодняя концовка чемпионата проходила под те же песни, только про Спартак - и помогли, дескать, ему и повезло, что другие ослабли вдруг, и вообще не заслужил... Так всегда у нас будет..
Ответить
Garrincha58
1514979289
чья бы корова мычала сколько судьи вытаскивали коней за уши и чемпионства их я бы тоже поставил под сомнения
Ответить
Diesel133
1514992325
Ну, наверное, стоит сначала посмотреть эпизоды с назначениями пенальти и удалений соперников, а уже потом п*здеть. Вроде человек уважаемый, солидный, а выставил себя болоболом!
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
4
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
3
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
7
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
7
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
7
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
3
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
2
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
1
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+