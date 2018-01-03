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    Гинер поставил под сомнение лидерство «Локомотива»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер считает незаслуженным лидерство «Локомотива» в чемпионате России.

    «Юрий Павлович – хороший тренер и показывает это на протяжении многих лет. Но я бы провел анализ: сколько 11-метровых ударил «Локомотив», сколько он сыграл «11 на 10». Ведь «11 на 11» как-то не устраивает (улыбается). А дальше бы задавался вопросами: что, почему и как», – сказал Гинер.

    «Локомотив» после 20-ти туров лидирует в турнирной таблице РФПЛ, набрав 45 очков. ЦСКА идет пятым, отставая от лидера на 10 очков.

    Источник: ТАСС

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    03.01.2018 11:44
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +901

      Krics 4 января 2018, 11:05

      Читая высказывания НАШИХ президентов, тренеров , экспертов и т.д., сравнивая с коментариями Карреры, понимаешь разницу менталитета, учиться, учиться и еще раз учиться, а учиться есть чему.

      0
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      Рейтинг: +51

      raptor62 3 января 2018, 22:32

      главное все ждут ошибется или не ошибется паравоз
      как в том году про спартак поживем увидем что гадать
      тем более не долго ждать.

      1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 3 января 2018, 20:55

      Лишь бы найти оправдания. Без комментариев

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      Рейтинг: +839

      Князев 3 января 2018, 19:32

      Команда на пятом месте, того и гляди вылетишь из зоны еврокубков. Наведи дисциплину в своей команде, что бы игроков не удаляли. Да спасибо скажи, что Верндблума не удалили.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 января 2018, 18:54

      Ну как-то не совсем красиво г. Гинер! Если брать по игре, то цска явно уступает локомотиву! Не болею за Локо, но думаю они идут в лидерах по делу!

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 января 2018, 18:12

      Ну, наверное, стоит сначала посмотреть эпизоды с назначениями пенальти и удалений соперников, а уже потом п*здеть. Вроде человек уважаемый, солидный, а выставил себя болоболом!

      7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 января 2018, 18:06

      некрасиво как-то его слова прозвучали, неправильно да и про другую команду не стоит в таком ключе говорить, не лучше ли на свою взор обратить.

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 января 2018, 17:49

      Пенальти и 11 на 10-это результат работы нападения команды! В данном случае я не помню, чтобы они били "левый" пеналь, как это было в прошлом году (где нужно было задаваться вопросами "что, почему и как") у ЦСКА и Спартака (про Зенит вообще промолчу-там артистов заработать пенальти больше чем в Краснодаре)! Так что г. Гинер-это просто зависть! Черная зависть!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Serjoga 3 января 2018, 18:06

      Посмотрел статистику назначенных 11 метровых. Локомотив в РФПЛ пробивал в этом сезоне 2 раза и оба не забил. А статистику ЦСКА по пенальти на официальном сайте не найти, но в этом сезоне они уже 4 забили. Так что повторюсь: ЧЕРНАЯ ЗАВИСТЬ!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > VVM1964 3 января 2018, 20:05

      Благодаря судейству Ростов в 9-м остался. Знал бы, что тебе конкретным матчем что-то доказывать нужно будет, то сделал бы заметку "на полях". И благодарите судейство в матче с Локомотивом (в прошлом сезоне, а не году), когда Зобнин 5 раз валил на газон игроков Локомотива и ни разу судья пеналь не назначил. Ну а на счет пенальти в прошлом сезоне Спартак, все-таки, 2 забил (а вот сколько назначалось искать не стал):Спартак-Томь 1:0 (Промес с пенальти-"левый, правый" не помню); Уфа-Спартак 1:3 (Промес второй гол с панальти)! На вторую реплику (ниже отвечаю, что оба 11-метровых решили исход матча: с Томью единственный гол с пенальти, а в Уфе он был второй-победный! Так что и Вам не грех полистать статистику. Будете настаивать на своем утверждении, то придется найти видео этих моментов, чтобы вспомнить.

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > Serjoga 4 января 2018, 12:20

      ты считаешь,если игрок ногой играет в голову сопернику,имея при этом ЖК,вторую он не должен получать? или Навас 2 раза срывает атаки грубым приемом-это тоже надо оставлять? пересмотри эпизоды с этими карточками и не уподобляйся Червиченко

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > alexivanof197 4 января 2018, 15:30

      Ну, во-первых, Кудряшов смотрел на мяч, и момент был игровой, так что на ЖК он тянул, но не на прямую красную! Но ты говоришь, что удар был в ГОЛОВУ, а Ловчев с маразматиком Рейнгольдом, что Зобнину РЕБРА сломали, а сам Зобнин аж до 80 минуты отыграл с поломанными ребрами и сотрясением мозга! Про Наваса говорить не буду, он срывал атаки, но в таких же моментах (допустим Вернблуму) либо первую ЖК либо вторую не показал бы судья!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > VVM1964 4 января 2018, 15:37

      Ну ты уже захватил статистику этого сезона. И кто против, что были моменты когда на назначили пенальти в вашу пользу? Но насколько я вижу в статье говорит о Локомотиве человек, владеющий клубом ЦСКА, А Спартак я "зацепил" случайно, извини! Но вспоминаются всегда ситуации, связанные с определенными игроками! И если для вас, спартаковских болельщиков, Зобнин и Комбаров-это герои Спартака, то я болельщик другого клуба и на их игру смотрю под другим "ракурсом", также как и вы на игроков других клубов! Так что я думаю, что тему эту в междусобойчике можно закрыть!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > VVM1964 4 января 2018, 20:23

      Согласен, что не последние. Но я же говорю, что я за ними слежу под другим ракурсом! И вот то, что я вижу может очень помешать сборной. Ведь судить будут судьи не наши!

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      Рейтинг: +548

      avera 3 января 2018, 17:41

      Вот что делает алкоголь.Люди не пейте много,а то будите как Гинер и над
      Вами будут смеяться.

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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 3 января 2018, 17:07

      Я что-то не понял? Он сейчас пошутил так? Нам 2 пенальти дали пробить за 20 матчей и мы оба не забили. Это наверное худшая статистика из всех команд РФПЛ.

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > Rainbringer 3 января 2018, 17:11

      Это он бредит. Перебрал на Новый Год, видать.

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