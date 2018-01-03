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    Гвардиола посоветовал брать пример с Де Брюйне

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил мужество полузащитника Кевина Де Брюйне, который получил травму в матче 21-го тура с «Кристал Пэлас» (0:0). Она не помешала футболисту выйти на поле в стартовом составе в следующей встрече АПЛ против «Уотфорда».

    «Перед игрой я спросил у Кевина, может быть ему стоит пропустить сегодняшний матч, но он сказал, что хочет играть, несмотря на проблемы.

    Это многое говорит о нем. Он хочет выиграть Премьер-лигу, и мы будем брать с него пример», – приводит слова Гвардиолы BBC.

    Матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Уотфорд» завершился со счетом 3:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2018 08:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 января 2018, 15:15

      Нашел клуб в котором игрок будет тянуть его. Нечего не напоминает ?

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