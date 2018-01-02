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    Гвардиола — о календаре АПЛ: «Это катастрофа. Но идти к руководству и просить что-то менять я не стану»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о календаре АПЛ.

    «Если вы скажете, что технически или физически это (календарь — прим. ред.) хорошо для игроков, я отвечу, что это катастрофа.

    Иногда на восстановление есть три дня, иногда четыре, иногда два — все в равных условиях. В прошлом сезоне у нас было чуть меньше времени на восстановление. Возможно, в следующем у нас будет его немного больше.

    Что есть, то есть. Я могу высказать свое мнение об этом, но идти к руководству и просить что-то поменять не стану», — сказал Гвардиола.

    Сегодня «Манчестер Сити» проведет матч 22-го тура АПЛ с «Уотфордом». Начало встречи в 23:00 по московскому времени.

    Источник: BBC

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    02.01.2018 19:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 21:00

      Оказывается это проблема не только РФПЛ

      1
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > DOCTOR PENALTY 3 января 2018, 02:35

      Правда в АПЛ на 8 игр больше чем у нас,видимо РФПЛ хочет хоть чем о быть похожей на АПЛ...)

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