Гвардиола — о календаре АПЛ: «Это катастрофа. Но идти к руководству и просить что-то менять я не стану»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о календаре АПЛ.

«Если вы скажете, что технически или физически это (календарь — прим. ред.) хорошо для игроков, я отвечу, что это катастрофа.

Иногда на восстановление есть три дня, иногда четыре, иногда два — все в равных условиях. В прошлом сезоне у нас было чуть меньше времени на восстановление. Возможно, в следующем у нас будет его немного больше.

Что есть, то есть. Я могу высказать свое мнение об этом, но идти к руководству и просить что-то поменять не стану», — сказал Гвардиола.

Сегодня «Манчестер Сити» проведет матч 22-го тура АПЛ с «Уотфордом». Начало встречи в 23:00 по московскому времени.