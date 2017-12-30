«Манчестер Юнайтед» вступил в борьбу за Коутиньо

«Барселоне» придется столкнуться с соперничеством за полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо со стороны «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью хочет усилить состав своей команды бразильцем для того, чтобы попытаться ликвидировать большой отрыв от «Манчестер Сити» в турнирной таблице АПЛ.

Интерес к 25-летнему игроку также сохраняет «ПСЖ».

В свою очередь, Коутиньо заинтересован в переходе в каталонскую команду и, по информации СМИ, уже начал поиск жилья в Барселоне.