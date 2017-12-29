Марадона подарил Гамшику подарок. Словак превзошел аргентинца и стал лучшим бомбардиром «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Марек Гамшик перед матчем 19-го тура Серии А против «Кротоне» заявил, что получил подарок от экс-нападающего команды Диего Марадоны.

Напомним, словак превзошел аргентинца по количеству голов в составе неаполитанского клуба и стал лучшим бомбардиром «Наполи» в истории. В активе хавбека – 117 забитых мячей.

«Превзойти рекорд Марадоны было важным достижением. Но теперь еще более важным является победа и три очка.

Марадона подарил мне подарок. Но я не могу сказать вам, что это было», – сказал Гамшик.