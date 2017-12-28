Министр спорта России: «Мы все верим в Черчесова»

Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что верит в Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России. Колобков также рассказал о целях национальной команды на чемпионате мира-2018.

– Не жалеете, что Черчесов не возглавил сборную России раньше?

– Нет. Все мы верим в Станислава. У него есть характер, понимание футбола и авторитет среди игроков.

– Какой результат устроит вас на домашнем чемпионате мира-2018?

– Жеребьевка была довольна удачная, но нужно еще победить самим. Будем бороться за выход из группы. Потом нас ожидает команда Испании или Португалии. Мы играем дома, при поддержке болельщиков, все понимают ответственность… Главное – выйти из группы, а дальше будем болеть. Для России это уникальный турнир. По размаху, по подготовке ЧМ даже сложнее Олимпиады. Игры проводятся в одном регионе, а здесь – 11. И это речь только о местах проведения матчей.