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Министр спорта России: «Мы все верим в Черчесова»

28 декабря 2017, 22:13
6

Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что верит в Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России. Колобков также рассказал о целях национальной команды на чемпионате мира-2018.

– Не жалеете, что Черчесов не возглавил сборную России раньше?

– Нет. Все мы верим в Станислава. У него есть характер, понимание футбола и авторитет среди игроков.

– Какой результат устроит вас на домашнем чемпионате мира-2018?

– Жеребьевка была довольна удачная, но нужно еще победить самим. Будем бороться за выход из группы. Потом нас ожидает команда Испании или Португалии. Мы играем дома, при поддержке болельщиков, все понимают ответственность… Главное – выйти из группы, а дальше будем болеть. Для России это уникальный турнир. По размаху, по подготовке ЧМ даже сложнее Олимпиады. Игры проводятся в одном регионе, а здесь – 11. И это речь только о местах проведения матчей.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (6)
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insider_retro
1514489089
Корпоративное доверие и не более... Без личной преданности даже полицию Грозного невозможно возглавить..))
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DOCTOR PENALTY
1514494216
Все мы верим в Станислава...( вас там много в этом министерском списке?)
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Енисей - чемпион !
1514499420
Дебил конченый Черчесов .
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Axe111
1514499496
За себя говори, и вообще кто ты такой
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yorgenbarenz
1514729177
Вы там его назначили,вам ему и верить приходится. А расхлёбывать придётся всей стране.
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