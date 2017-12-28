«МЮ» готов поднять зарплату Феллаини до 150 тысяч в неделю

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини ждет нового предложения от клуба о продлении своего действующего контракта, который рассчитан до лета 2018 года.

«Если бы «МЮ» не хотел продлевать со мной контракт, мне бы уже давно сказали об этом. Ранее мне уже делали предложение. Уверен, что последует и другое. Пока не могу сказать, приму его или нет. Время покажет.

Я говорил об этой ситуации с Моуринью. Он из тех, кто уважает решения игроков», – сказал Феллаини.

Сообщается, что клуб готов повысить зарплату 30-летнему футболисту до 150 тысяч фунтов в неделю. Известно, что в его услугах заинтересованы клуб из Китая и «Бешикташ».