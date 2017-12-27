Мутко: «ФИФА оценила работу оргкомитета «Россия 2018» на 110 баллов из 120»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что ФИФА высоко оценила работу оргкомитета, который работает над подготовкой к чемпионату мира 2018 года в России.

«В целом все коллеги, вовлеченные в программу подготовки чемпионата мира—2018, с большой ответственностью подходят к реализации этого проекта. ФИФА оценила работу оргкомитета «Россия 2018» на 110 баллов из 120. У них такая система оценок, и мы получили высокие баллы.

Волгоград и Нижний Новгород должны сдать стадионы в январе, затем Саранск, а в апреле уже Самара. До 30 мая все стадионы должны быть введены в эксплуатацию. Все 32 команды определились с местами проживания. У каждой базы обязательно должна быть тренировочная площадка и это вопрос мы будем держать под отдельным контролем», — сказал Мутко.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге.