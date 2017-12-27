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  • Мутко: «ФИФА оценила работу оргкомитета «Россия 2018» на 110 баллов из 120»

Мутко: «ФИФА оценила работу оргкомитета «Россия 2018» на 110 баллов из 120»

27 декабря 2017, 13:40
8

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что ФИФА высоко оценила работу оргкомитета, который работает над подготовкой к чемпионату мира 2018 года в России.

«В целом все коллеги, вовлеченные в программу подготовки чемпионата мира—2018, с большой ответственностью подходят к реализации этого проекта. ФИФА оценила работу оргкомитета «Россия 2018» на 110 баллов из 120. У них такая система оценок, и мы получили высокие баллы.

Волгоград и Нижний Новгород должны сдать стадионы в январе, затем Саранск, а в апреле уже Самара. До 30 мая все стадионы должны быть введены в эксплуатацию. Все 32 команды определились с местами проживания. У каждой базы обязательно должна быть тренировочная площадка и это вопрос мы будем держать под отдельным контролем», — сказал Мутко.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Калининграде, Екатеринбурге.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Мутко Виталий
Комментарии (8)
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Дети лимита
1514373512
А потом что с этими стадионами?Саранск,Калининград,Волгоград,Нижний Новгород...После ЧМ будет ветер там гулять.
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СШГЭС
1514375096
В Самаре большие проблемы, сроки переносятся. Мутко туда прорабом до сдачи назначить.
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Сибирь за Спартак
1514375669
Мутко достаточно пару раз увидеть и послушать, чтобы понять, что это неуч и лузер. Если бы не связи жены, то его потолок - второй помощник капитана прогулочного катера, вечно стоящего в доке на ремонте.
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-lol-
1514375767
Баллы хорошие, проценты у Едра напоминают)
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Александр52
1514379182
Когда увидел цифру 110, на мгновение показалось, что далее будет "из100", ан нет написали "из 120". А могли и потрафить уходящему принцу.
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DENIS20161993
1514419818
Дай бог чтобы все стадионы были сданы вовремя и ЧМ прошел без проблем! Ну а если ФИФА именно так оценил значит подготовка к Мундиалю проходит на высшем уровне!
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