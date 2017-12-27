Депутат Госдумы – о высоких ценах на авиабилеты в дни ЧМ-2018: «Недопустимо наживаться на гражданах и гостях России»

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев высказал мнение о многократном завышении цен на авиаперелеты между городами, в которых пройдут матчи чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что цены на авиабилеты выросли в среднем на 230 процентов.

«Со случаями завышения цен на проезд, проживание в городах, принимающих масштабные мероприятия, в том числе спортивные, нам приходилось сталкиваться и раньше. Подобная ситуация возникала и в период проведения Кубка конфедераций 2017 в России.

Также были зафиксированы случаи многократного завышения цен при продаже билетов на матчи. Недавно мы в первом чтении приняли соответствующий закон об ужесточении административной ответственности спекулянтов с билетами на ЧМ-2018.

С нашей стороны необходимо заблаговременно принять все возможные меры для обеспечения комфортного пребывания спортсменов и болельщиков в период проведения предстоящего чемпионата мира по футболу. Недопустимо наживаться на гражданах и гостях нашей страны», – заявил Дегтярев.