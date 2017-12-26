«Ювентус» отклонил 40-миллионное предложение «Арсенала» по Бенатиа

«Ювентус» ответил отказом на предложение «Арсенала» по трансферу защитника Мехди Бенатиа.

Сообщается, что «канониры» были готовы приобрести 30-летнего футболиста обороны за 40 миллионов евро, однако руководство «бьянконери» заявило, что марокканец не продается.

Отметим, что на прошлой неделе в английской прессе также появилась информация об интересе «Арсенала» к другому защитнику туринского клуба Даниэле Ругани.

Бенатиа перешел в «Ювентус» из «Баварии» на правах годичной аренды в июле 2016 года, а через год был выкуплен «старой синьорой» за 17 миллионов евро. Текущий контракт футболиста рассчитан до лета 2020 года.