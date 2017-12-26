Клопп считает, что «Ливерпуль» играет в оборонительный футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что в современном футболе можно успешно играть только с прицелом на оборону.

«Ливерпуль» играет от обороны. Наша схема – 4-5-1. По ней все футболисты обязаны отрабатывать в защите. И если это им удается, мы можем перемещать акцент в атаку. На поле нет игроков, не занятых в оборонительной игре.

Я всегда в первую очередь думаю об обороне, это основа современного футбола. В идеале лучше всего защищаться десятью атакующими игроками. Когда владеешь мячом, то больше вероятности забить», – сказал Клопп.

Напомним, что «Ливерпуль» имеет беспроигрышную серию из 13 матчей. Последнее поражение «красных» датируется 22 октября, когда команда Клоппа уступила в матче Премьер-лиге «Тоттенхэму» (1:4).