Ловчев – об уходе Мутко с поста президента РФС: «Требовали человека убрать – человек ушел»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал уход Виталия Мутко с поста президента РФС.

59-летний функционер приостановил деятельность в организации на полгода.

«Везде муссируется информация, что ФИФА поставила условие, чтобы Мутко ушел с поста президента РФС. И тут все понятно – ФИФА входит в МОК. Руководители Международной федерации футбола не могут игнорировать требования Международного олимпийского комитента.

Это правильный ход. Ведь впереди суды с Ричардом Маклареном и другими деятелями. А если будет доказано, что Мутко не причастен к допингу и что тогда? Тогда он вернется в РФС. А теперь какие к нам претензии? Требовали человека убрать – человек ушел», – сказал Ловчев.

Мутко больше не президент РФС? Давайте разбираться