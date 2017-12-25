Агент Верди заявил, что игрок не намерен переходить из «Болоньи» в «Наполи»

Агент полузащитника «Болоньи» Симоне Верди Донато Оргнони заявил, что его клиент не думает о переходе в «Наполи».

Ранее СМИ сообщили, что 25-летний игрок может перебраться в неаполитанский клуб в зимнее трансферное окно.

«Верди намерен остаться в «Болонье». Он не собирается покидать клуб. Решение принято, и мы не будем его менять.

Симоне объясняет это тем, что попал в идеальную среду в «Болонье». Он считает, что все может быть еще лучше, поэтому решил не нарушать данный баланс.

Я разочарован спекуляциями вокруг будущего игрока и заявлениями определенных людей, ведь мы твердо заявили о своих намерениях.

Интерес от больших клубов – это правда, мы также он нем слышали. Но пока мы отложили это вопрос, поскольку «Болонья» стоит на первом месте, и наши планы ясны», – сказал Оргнони.

В нынешнем сезоне Верди провел 19 матчей, забил шесть голов и сделал пять результативных передач.