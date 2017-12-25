Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент «Уфы»: «При выполнении некоторых условий в ближайшие годы нам реально сыграть в еврокубках»

Президент «Уфы»: «При выполнении некоторых условий в ближайшие годы нам реально сыграть в еврокубках»

25 декабря 2017, 12:16
4

Президент «Уфы» Марат Магадеев заявил, что башкирский клуб думает об участии в еврокубках. По мнению руководителя, при выполнении определенных условий, уфимцам удастся сыграть в одном из европейских турниров уже в ближайшие годы.

«Думает ли «Уфа» об участии в еврокубках? Плох тот спортсмен, который не думает о чемпионстве. Конечно, думаем. Помните, «Берегись автомобиля»? «А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?» Здесь то же самое. Но надо объективно соизмерять возможности и желания. Думаю, что когда-то это произойдет, а мы будем работать на то, чтобы как можно быстрее. Делаем для этого определенные шаги, я не скрываю. Это будут и трансферные действия. Если взглянуть на пять команд, которые выше «Уфы» прямо сейчас, то это задача очень сложная. Тем не менее, она решаемая, при определенных условиях. После окончания 20-го тура каждый день открываю турнирную таблицу и смотрю: «Локомотив», «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», ух – «Уфа»! Приятно.

Мы знаем, чего нам не хватает. Буквально недавно встречались с главой республики Рустэмом Закиевичем Хамитовым, обсуждали спортивные результаты горды, что нам удалось сделать, в том числе и в футболе. Обсуждали итоги и задачи – к чему и как мы пойдем. Он и по духу, и по биографии спортивный человек, отслеживает все. Мы обсудили, что при выполнении определенных условий, вполне реально в ближайшие годы сыграть и в еврокубках, почему бы и нет. Тем более, что республика не избалована такими спортивными событиями», – сказал Магадеев.

После 20-ти туров Уфа располагается на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги Европы на восемь очков.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1514193662
Можно замахнуться, понимаете ли, нефти хватает.
Ответить
VGreen
1514198115
хм, вроде же если Спартак возьмет кубок России (а вероятность этого, с учетом того, какие команды остались там, весьма высока) и команды в Топ-6 чемпионата останутся прежними, то вакантное место в ЛЕ перейдет к "Уфе"? У нас же 6 команд в Еврокубки - 5 команд из Топ-5 чемпионата + 1 команда победитель Кубка. Или же в таком случае место в Лиге Европы получает проигравший финалист Кубка?
Ответить
Rainbringer
1514200961
Вспоминается мне чувак с Soccer'а (ник не помню), у которого ещё лет 5-6 назад (до выхода Уфы в вышку) стояла аватарка: "ФК Уфа - через годик, через два, будем в Кубке УЕФА".
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
1
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
Вчера, 20:12
8
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
Вчера, 19:56
4
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
Вчера, 19:45
2
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
Вчера, 19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
Вчера, 19:17
23
Карседо ответил, что с Барко
Вчера, 19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
Вчера, 18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
Вчера, 18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
Вчера, 18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
Вчера, 18:27
Топ-3 армян в истории РПЛ
Вчера, 18:22
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+