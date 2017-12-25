Президент «Уфы»: «При выполнении некоторых условий в ближайшие годы нам реально сыграть в еврокубках»

Президент «Уфы» Марат Магадеев заявил, что башкирский клуб думает об участии в еврокубках. По мнению руководителя, при выполнении определенных условий, уфимцам удастся сыграть в одном из европейских турниров уже в ближайшие годы.

«Думает ли «Уфа» об участии в еврокубках? Плох тот спортсмен, который не думает о чемпионстве. Конечно, думаем. Помните, «Берегись автомобиля»? «А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?» Здесь то же самое. Но надо объективно соизмерять возможности и желания. Думаю, что когда-то это произойдет, а мы будем работать на то, чтобы как можно быстрее. Делаем для этого определенные шаги, я не скрываю. Это будут и трансферные действия. Если взглянуть на пять команд, которые выше «Уфы» прямо сейчас, то это задача очень сложная. Тем не менее, она решаемая, при определенных условиях. После окончания 20-го тура каждый день открываю турнирную таблицу и смотрю: «Локомотив», «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», ух – «Уфа»! Приятно.

Мы знаем, чего нам не хватает. Буквально недавно встречались с главой республики Рустэмом Закиевичем Хамитовым, обсуждали спортивные результаты горды, что нам удалось сделать, в том числе и в футболе. Обсуждали итоги и задачи – к чему и как мы пойдем. Он и по духу, и по биографии спортивный человек, отслеживает все. Мы обсудили, что при выполнении определенных условий, вполне реально в ближайшие годы сыграть и в еврокубках, почему бы и нет. Тем более, что республика не избалована такими спортивными событиями», – сказал Магадеев.

После 20-ти туров Уфа располагается на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от зоны Лиги Европы на восемь очков.