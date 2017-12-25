Рюдигер рассчитывал получить три очка для «Челси» во встрече с «Эвертоном»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер считает, что его команда была ближе к победе во встрече с «Эвертоном», но синим не повезло в реализации своих голевых моментов.

«Конечно, мы расстроены, потому что, думаю, мы играли лучше, и у нас было много моментов, когда мы могли забить, но такие дни бывают, и это был не наш день. Можно играть часами, но так и не забить.

Нам нужны были три очка, поэтому мы старались прессинговать. Мы провели отличный матч, и нам просто не повезло», – сказал Рюдигер после матча.

Игра 19-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Челси» завершилась со счетом 0:0.