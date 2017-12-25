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Материалы

Эвертон - Челси

23.12.2017, Суббота, 15:30 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Трансляция: МАТЧ ТВ Англия. Премьер-лига, 19 тур Эвертон - Челси
Англия. Кубок Лиги (2017/2018)
1/8 финала
25 октября, среда 21:45 Челси 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
3 тур
27 августа, воскресенье 15:30 Челси 2:0 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
35 тур
30 апреля, воскресенье 16:05 Эвертон 0:3 Челси
11 тур
5 ноября, суббота 20:30 Челси 5:0 Эвертон
Англия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
12 марта, суббота 20:30 Эвертон 2:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
16 января, суббота 18:00 Челси 3:3 Эвертон
5 тур
12 сентября, суббота 14:45 Эвертон 3:1 Челси
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
25 тур
11 февраля, среда 22:45 Челси 1:0 Эвертон
3 тур
30 августа, суббота 20:30 Эвертон 3:6 Челси
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
27 тур
22 февраля, суббота 16:45 Челси 1:0 Эвертон
4 тур
14 сентября, суббота 20:30 Эвертон 1:0 Челси
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
38 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Челси 2:1 Эвертон
20 тур
30 декабря, воскресенье 17:30 Эвертон 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
25 тур
11 февраля, суббота 19:00 Эвертон 2:0 Челси
8 тур
15 октября, суббота 20:30 Челси 3:1 Эвертон
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/8 финала
26 октября, среда 23:00 Эвертон 1:2 Челси
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Эвертон 1:0 Челси
16 тур
4 декабря, суббота 18:00 Челси 1:1 Эвертон
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
повторный матч		 19 февраля, суббота 15:30 Челси 1:1
(3:4)п		 Эвертон
Англия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
29 января, суббота 15:30 Эвертон 1:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
26 тур
10 февраля, среда 23:00 Эвертон 2:1 Челси
16 тур
12 декабря, суббота 18:00 Челси 3:3 Эвертон
Англия. Кубок (2008/2009)
Финал
30 мая, суббота 18:00 Челси 2:1 Эвертон
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
33 тур
22 апреля, среда 23:00 Челси 0:0 Эвертон
18 тур
22 декабря, понедельник 23:00 Эвертон 0:0 Челси
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
35 тур
17 апреля, четверг 23:00 Эвертон 0:1 Челси
13 тур
11 ноября, воскресенье 17:00 Челси 1:1 Эвертон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 32 4 2 106:27 +79 100
2. Манчестер Юн 38 25 6 7 68:28 +40 81
3. Тоттенхэм 38 23 8 7 74:36 +38 77
4. Ливерпуль 38 21 12 5 84:38 +46 75
5. Челси 38 21 7 10 62:38 +24 70
6. Арсенал 38 19 6 13 74:51 +23 63
7. Бернли 38 14 12 12 36:39 -3 54
8. Эвертон 38 13 10 15 44:58 -14 49
9. Лестер 38 12 11 15 56:60 -4 47
10. Ньюкасл 38 12 8 18 39:47 -8 44
11. Кристал Пэлас 38 11 11 16 45:55 -10 44
12. Борнмут 38 11 11 16 45:61 -16 44
13. Вест Хэм 38 10 12 16 48:68 -20 42
14. Уотфорд 38 11 8 19 44:64 -20 41
15. Брайтон 38 9 13 16 34:54 -20 40
16. Хаддерсфилд 38 9 10 19 28:58 -30 37
17. Саутгемптон 38 7 15 16 37:56 -19 36
18. Суонси 38 8 9 21 28:56 -28 33
19. Сток Сити 38 7 12 19 35:68 -33 33
20. Вест Бромвич 38 6 13 19 31:56 -25 31
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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 23 декабря 2017, 16:43

    и вот это хочет выиграть барсу? пфффф

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