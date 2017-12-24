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    • УЕФА опубликовал символическую сборную игроков-открытий Лиги чемпионов в 2017 году

    УЕФА опубликовал символическую сборную игроков-открытий Лиги чемпионов в 2017 году

    УЕФА представил на суд общественности свой вариант символической сборной игроков-открытий, отметившихся в Лиге чемпионов в 2017 году. В команде оказались футболисты не старше 24 лет.

    Голкипер: Эдерсон​ («Манчестер Сити»);

    Защитники: Нелсон Семеду («Барселона»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм»), Никлас Зюле («Бавария»), Киран Тирни («Селтик»);

    Полузащитники: Харри Уинкс («Тоттенхэм»), Талиска («Бешикташ»), Марко Асенсио («Реал»);

    Нападающие: Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Тимо Вернер («Лейпциг»), Димитри Оберлен («Базель»).

    Самый дорогой игрок из представленных – Мбаппе.

    Источник: УЕФА

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    24.12.2017 15:53
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    Комментарии (13)
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    СашкаГуров
    1514121313
    А ДЗЮБА ГДЕ???
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    84aivengo
    1514121663
    головин явно не хуже игрока селтика....
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    insider_retro
    1514125882
    Не плохой списочек!.. Теперь это доплнительный повод агентам игроков сыграть на повышение стоимости подопечных...))
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    serginho8
    1514126332
    Головина вместо Уинкса Трент Арнольд вместо защитника Селтика
    Ответить
    OfaZavr
    1514132714
    для кого-то может они и открытия, а у серьезных клубов давно на карандаше.
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    ologreds
    1694991674
    numo530174
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