УЕФА опубликовал символическую сборную игроков-открытий Лиги чемпионов в 2017 году

УЕФА представил на суд общественности свой вариант символической сборной игроков-открытий, отметившихся в Лиге чемпионов в 2017 году. В команде оказались футболисты не старше 24 лет.

Голкипер: Эдерсон​ («Манчестер Сити»);

Защитники: Нелсон Семеду («Барселона»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм»), Никлас Зюле («Бавария»), Киран Тирни («Селтик»);

Полузащитники: Харри Уинкс («Тоттенхэм»), Талиска («Бешикташ»), Марко Асенсио («Реал»);

Нападающие: Кильян Мбаппе («ПСЖ»), Тимо Вернер («Лейпциг»), Димитри Оберлен («Базель»).

Самый дорогой игрок из представленных – Мбаппе.