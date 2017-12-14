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    • Орлов: «Не опасаюсь, что мы потеряем сборную после проверок допинг-проб»

    Орлов: «Не опасаюсь, что мы потеряем сборную после проверок допинг-проб»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что ФИФА проведет проверку допинг-проб российских футболистов.

    «Родченков уже сказал, что футболисты сборной России перед чемпионатом мира у него проходили какую-то допинг-систему. Если проверка покажет, что в пробах было что-то лишнее, то этих игроков дисквалифицируют.

    Но я спокойно к этому отношусь, потому что тех ребят, которые были на том чемпионате мира (2014 года — прим. ред.), можно легко заменить новыми игроками, которые в той системе не участвовали. Не опасаюсь, что мы потеряем команду», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

    Напомним, что сегодня ФИФА подтвердила получение новых данных о российских футболистах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.12.2017 22:21
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    Комментарии (6)
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    Lester84
    1513280851
    Да 2/3 игроков из состава сборной России 2014 года нынче уже не вызывается в сборную. Поэтому Родченкову сильно не удастся подосрать нынешней сборной.
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    rammax fcsm
    1513287326
    а если тебя, геночка, проверить у психиатра, то ты потеряешся в дурке навсегда...
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    С@НЁК.
    1513310288
    Все может быть.
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    nemolod
    1513321396
    Самое главное,чтобы допинг-пробы,взятые на ЧМ-2014,ЧЕ-2016 были чистыми,тогда ФИФА смело пошлет Гошу-иуду на три буквы!
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    OfaZavr
    1513327009
    как легко у него все и просто, мы что сборная Германии или Испании что у нас можно почти весь состав выкинуть и типа ничего страшного не произошло.
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    ologreds
    1694991732
    numo529201
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