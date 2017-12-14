Орлов: «Не опасаюсь, что мы потеряем сборную после проверок допинг-проб»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, что ФИФА проведет проверку допинг-проб российских футболистов.

«Родченков уже сказал, что футболисты сборной России перед чемпионатом мира у него проходили какую-то допинг-систему. Если проверка покажет, что в пробах было что-то лишнее, то этих игроков дисквалифицируют.

Но я спокойно к этому отношусь, потому что тех ребят, которые были на том чемпионате мира (2014 года — прим. ред.), можно легко заменить новыми игроками, которые в той системе не участвовали. Не опасаюсь, что мы потеряем команду», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

Напомним, что сегодня ФИФА подтвердила получение новых данных о российских футболистах.