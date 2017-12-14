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    • ФИФА получила от ВАДА новые данные о российских футболистах

    ФИФА получила от ВАДА новые данные о российских футболистах

    ФИФА подтвердила получение новых данных от ВАДА о российских футболистах. Проверка допинг-проб начнется в январе 2018 года.

    «Мы можем подтвердить, что ФИФА и другие международные федерации сегодня встретились с ВАДА и получили новые данные из московской лаборатории. ФИФА ожидает дополнительной информации от ВАДА в ближайшие месяцы.

    ФИФА продолжит свои расследования в тесном сотрудничестве с ВАДА по всем возможным направлениям. Если будет достаточно доказательств нарушений антидопинговых правил каким-либо спортсменом, ФИФА применит к нему соответствующие санкции», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

    Напомним, что информатор ВАДА Григорий Родченков собирался предоставить ФИФА доказательства употребления допинга российскими футболистами.

    Генсек ФИФА заявила, что к России будут применены жесткие санкции, если факт употребления допинга будет доказан.

    Источник: ТАСС

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    14.12.2017 19:08
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    Комментарии (49)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Vepras
    1513270522
    Сегодня президент подтвердил, что Родченкова в Русадо привел Мутко, вопрос почему он до сих пор возглавляет российский спорт ?
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    Psih86
    1513270688
    Ребята а что вы хотите,спорт-это политика и всегда так было,в спорте нет политики только у себя во дворе,на любых краевых соревнованиях уже она есть...А Вада это частная контора,у который спонсоры американская кока-кола и все такое,поэтому нас и долбят и все разговоры про сверх-державу лажа,США сверх-держава,а мы ни кто и только ДЕБИЛ этого не видит...Наше правительство может только грабить народ,придумывать налоги и продать газ с нефтью и все!!!!
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    nemolod
    1513271229
    Единственный способ покончить с этим "допинговым вонизмом" - это подать иск в международный спортивный суд о клевете,тем более что за последние 15 лет (после инцидента с бромантаном) ни одного случая применения допинга нашими футболистами не было,тем более,что всех игроков,участвующих в матчах сборной или еврокубках постоянно в течение каждого сезона проверяют по несколько раз!
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    shinnik
    1513271515
    Дома под белым флагом?
    Ответить
    Жёлто-синий
    1513273784
    Долбоёбы
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    Михаил_Боярский
    1513274051
    Максимум что там у них найдут так это Арман де Бриньяк на 250 тысяч евро.
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    yorgenbarenz
    1513277454
    Мутко хватит почивать на лавровом листе. Пора хватать четверть самогону и бежать с ней в штаб-квартиру ФИФА. Надо договариваться,пока они у самого не нашли кило герыча в ботинках.
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    VikNMar
    1513285941
    Разогнать эту ВАДА и разрешить допинг официально !!!
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    Argon
    1513286644
    Самое обидное, чо нашим футболистам ни один допинг не помогает. Нет такого Мельдония который ноги выправляет
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    ologreds
    1694991734
    numo529183
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