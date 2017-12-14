ФИФА получила от ВАДА новые данные о российских футболистах

ФИФА подтвердила получение новых данных от ВАДА о российских футболистах. Проверка допинг-проб начнется в январе 2018 года.

«Мы можем подтвердить, что ФИФА и другие международные федерации сегодня встретились с ВАДА и получили новые данные из московской лаборатории. ФИФА ожидает дополнительной информации от ВАДА в ближайшие месяцы.

ФИФА продолжит свои расследования в тесном сотрудничестве с ВАДА по всем возможным направлениям. Если будет достаточно доказательств нарушений антидопинговых правил каким-либо спортсменом, ФИФА применит к нему соответствующие санкции», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Напомним, что информатор ВАДА Григорий Родченков собирался предоставить ФИФА доказательства употребления допинга российскими футболистами.

Генсек ФИФА заявила, что к России будут применены жесткие санкции, если факт употребления допинга будет доказан.