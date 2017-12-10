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    • ФИФА начнет проверку допинг-проб российских футболистов в январе 2018 года

    ФИФА начнет проверку допинг-проб российских футболистов в январе 2018 года

    В середине января 2018 года ФИФА начнет проверку допинг-проб российских футболистов.

    «ВАДА сообщила нам и другим международным федерациям, что назначенные эксперты начнут судебный анализ образцов в середине января 2018 года», — сообщил представитель ФИФА.

    Информатор ВАДА Григорий Родченков ранее пообещал уничтожить российский спорт на ближайшие пять лет. Он собирался предоставить ФИФА доказательства употребления допинга российскими футболистами.

    Генсек ФИФА заявила, что к России будут применены жесткие санкции, если факт употребления допинга будет доказан.

    Источник: Daily Mail

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    10.12.2017 13:26
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    Комментарии (23)
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    DeviDjons
    1512905111
    Следы чеснока найдут и аскорбинки!У Дзюбы ещё крахмала кучу найдут (от пирожков с картошкой!)
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    DOCTOR PENALTY
    1512905618
    И как только этот урод не сгорел до сих пор от такого потока негатива идущего на него.
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    Loxxam
    1512905726
    Нечего бояться. Разрешение на допинг для сборной России было куплено вместе с проведением ЧМ. Чтобы у нас были хоть какие-нибудь шансы обыграть Египет
    Ответить
    Argon
    1512907453
    Ну и мразь.
    Ответить
    sxw51fw4pz8r8
    1512907868
    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://gg.gg/kachok
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    BANNIKOV1970
    1512911979
    Ау чиновники,где вы.Думаете само рассосётся?
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    Diesel133
    1512929902
    Если я правильно все понимаю, под прицелом ребята, участвовавшие в ЧМ-2014! Из нынешней сборной это Акинфеев, Глушаков, Комбаров, Кокорин, Жирков.. Может еще забыл кого...
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    Freyd
    1513076805
    Удачно время подобрано,после отдыха футболистов!!!
    Ответить
    yorgenbarenz
    1513142841
    Жмоты у нас во власти! Столько денег,а им всё мало.Да завезли бы танкер наличными в ФИФА и нас назначили бы чемпионами мира 2018,а Родченкова лично повесил итальянский главарь этой организации.
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    ologreds
    1694991763
    numo528711
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