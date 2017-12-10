ФИФА начнет проверку допинг-проб российских футболистов в январе 2018 года

В середине января 2018 года ФИФА начнет проверку допинг-проб российских футболистов.

«ВАДА сообщила нам и другим международным федерациям, что назначенные эксперты начнут судебный анализ образцов в середине января 2018 года», — сообщил представитель ФИФА.

Информатор ВАДА Григорий Родченков ранее пообещал уничтожить российский спорт на ближайшие пять лет. Он собирался предоставить ФИФА доказательства употребления допинга российскими футболистами.

Генсек ФИФА заявила, что к России будут применены жесткие санкции, если факт употребления допинга будет доказан.