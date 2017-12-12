«Спартак» сделал предложение по Нойштедтеру. Заболотный – игрок «Зенита». Дайджест событий дня

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.12.2017 19:50
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    Комментарии (8)
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    rostik-100
    1513113246
    Даа, Зенит полностью тронулся.
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    спартак спартаков 1
    1513115655
    немец нам не нужен.такой
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    igormaddog
    1513119070
    Фанаты Спартака поздравляю,вам покупают новое дерево!!!
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    ribavadim
    1513126527
    Потом в Кайрат к бате...
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    МЯСО87
    1513135005
    Все на два месяца можно забыть про новости... сейчас тока и будет: переходит, интересуется, не договорились и т.д.
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    Aleksandr_1986_Spb_
    1513141169
    По-моему неплохой вариант. Человек играл в Германии 6 сезонов в качестве основного защитника, Фенербахче тоже не последний клуб, возраст ещё пойдёт, российский паспорт... Не вижу ничего плохого в его трансфера. Не хуже точно сбавившего Бокетти и не прибавляющего Кутепова.
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    ologreds
    1694991745
    numo528980
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