«Спартак» сделал предложение по Нойштедтеру. Заболотный – игрок «Зенита». Дайджест событий дня

«Спартак» сделал официальное предложение «Фенербахче» по Нойштедтеру.
Гол Мане в ворота «Спартака» – лучший в шестом туре Лиги чемпионов.
В Москве начал работу первый официальный магазин чемпионата мира-2018.
«Зенит» объявил о переходе Заболотного.
Лодыгин опередил Березовского по числу «сухих» матчей за «Зенит».
Райола хочет, чтобы «Милан» аннулировал контракт Доннаруммы.
Витор Перейра сменил Виллаш-Боаша в «Шанхай СИПГ».
В Индии открыли бронзовую статую Марадоны.
УЕФА обвинил фанатов «Зенита» в вандализме.