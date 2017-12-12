Гол Мане в ворота «Спартака» – лучший в шестом туре Лиги чемпионов

Мяч, забитый нападающим «Ливерпуля» Садьо Мане в ворота «Спартака» (7:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов, признан лучшим голом недели в турнире. За него отдали свои голоса 31,3% респондентов.

На втором месте расположился нападающий «Реала» Криштиану Роналду, забивший дортмундской «Боруссии» (3:2). Он набрал 31,1% голосов. Третьим стал полузащитник «Шахтера» Бернард, отличившийся в поединке против «Манчестер Сити» (2:1) – 14%.

Четвертое и пятое места достались форварду «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сону (12%) и нападающему «Ювентуса» Федерико Бернардески (11,9%) соответственно.