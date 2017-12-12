Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Гол Мане в ворота «Спартака» – лучший в шестом туре Лиги чемпионов

    Гол Мане в ворота «Спартака» – лучший в шестом туре Лиги чемпионов

    Мяч, забитый нападающим «Ливерпуля» Садьо Мане в ворота «Спартака» (7:0) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов, признан лучшим голом недели в турнире. За него отдали свои голоса 31,3% респондентов.

    На втором месте расположился нападающий «Реала» Криштиану Роналду, забивший дортмундской «Боруссии» (3:2). Он набрал 31,1% голосов. Третьим стал полузащитник «Шахтера» Бернард, отличившийся в поединке против «Манчестер Сити» (2:1) – 14%.

    Четвертое и пятое места достались форварду «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сону (12%) и нападающему «Ювентуса» Федерико Бернардески (11,9%) соответственно.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2017 15:31
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    NeoNaTe
    1513082781
    насколько скучен стал нынешний футбол, что такие голы признаются лучшими
    Ответить
    Стаz
    1513082864
    По мне, так гол Форварда шахтера лучший
    Ответить
    СЛАВА 81
    1513084723
    У меня в место видео вот эта надпись - "Сайт twitter.com не соответствует стандартам безопасности"
    Ответить
    vick-north-west
    1513095875
    Реально крутой гол, опередил на 0,2 % самого Рональду! Рад за Ливерпуль.
    Ответить
    ologreds
    1694991747
    numo528958
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+