«Зенит» объявил о переходе Заболотного

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный продолжит карьеру в «Зените»

Срок контракта рассчитан на 3,5 года. Ранее сообщалось, что трансфер 26-летнего игрока обошелся петербургскому клубу в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Заблолотный записал на свой счет четыре гола и три результативные передачи в 19-ти матчах РФПЛ. Также он принял участие в четырех поединках за сборную России, отметившись одним мячом.

twit text — ФК «Зенит» (@zenit_spb) 12 декабря 2017 г.

«Зенит» купил нового форварда. Кто он такой?