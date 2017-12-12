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    «Зенит» объявил о переходе Заболотного

    Нападающий «Тосно» Антон Заболотный продолжит карьеру в «Зените»

    Срок контракта рассчитан на 3,5 года. Ранее сообщалось, что трансфер 26-летнего игрока обошелся петербургскому клубу в 1,5 миллиона евро.

    В текущем сезоне Заблолотный записал на свой счет четыре гола и три результативные передачи в 19-ти матчах РФПЛ. Также он принял участие в четырех поединках за сборную России, отметившись одним мячом.

    «Зенит» купил нового форварда. Кто он такой?

    Источник: ФК «Зенит»

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    12.12.2017 16:10
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    Комментарии (35)
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    Gullit 76
    1513089109
    Манчини нужен третий состав - два не справляются!
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    fanchik
    1513089860
    Дай бог чтоб Заболотный раскрылся и заиграл лучше Дзюбы, с этой целью наверное и брали.Ну а если не пойдет игра ,что не исключается, очередной российский футболист на "засолке" на зенитовской "банке" запасных.
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    Томь вперёд
    1513090304
    Очередное приобретение для лавки, максимум - для аренды! Ничего нового!
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    яйва-яйва
    1513091755
    Отлично!
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    upiter622
    1513093163
    Похож на Гарета Бэйла!Дай бог,дай бог!
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    OfaZavr
    1513095515
    для комплекта еще бы Погребняка и Бухарова вернуть вот супер группа нападающих получиться с учетом Дзюбы естественно))
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    Spanch_Bob
    1513095837
    Да лучше Маркова бы взяли и моложе и голов побольше забил, а бревно уже есть
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    Chesn0k
    1513097074
    дзюбиньо - на выход)
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    sprint5
    1513123535
    бойцовские качества у него в порядке
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    ologreds
    1694991746
    numo528961
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