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    В Индии открыли бронзовую статую Марадоны

    Открытие бронзовой статуи Диего Марадоны прошло в Индии. На ней аргентинец запечатлен с кубком мира в руках. Сам 57-летний Марадона лично посетил церемонию.

    «Я не бог футбола, я простой футболист. Счастлив оказаться сегодня здесь, в Калькутте. Удивительно, что моя статуя здесь», – заявил Марадона.

    Стоит отметить, что высота скульптуры составляет более 3,5 метров. После ее открытия по сети пошли шутки на тему схожести. Многие считают, что статуя больше похожа на бывшего главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона.

    Источник: Guardian.com

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    12.12.2017 11:31
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    Комментарии (9)
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    Чуни Муни
    1513068443
    Очки нацепить и точно, Рой Ходжсон.)))
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    ВoВ
    1513069582
    Ваще на Марадону на похож)))
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    OfaZavr
    1513069974
    феноменальное сходство))
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    sachsen-leipzig
    1513071292
    Индусы как и Китайцы смотрят мир другими глазами)))
    Ответить
    алекс88
    1513071912
    Вы уверены что это марадонна....может чиновник бабки заплатил чтобы ему памятник поставили
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    FanatSerj
    1513073994
    Скульптор всегда может сказать: Отеб...сь я так вижу ))))
    Ответить
    I_R_O_N_M_A_N
    1513074492
    А за какие такие заслуги перед Индией ему там статую воздвигли???
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    Тазит
    1513078667
    Наркодилерам отличная тока для закладки наркоты...
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    ologreds
    1694991747
    numo528939
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