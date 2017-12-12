В Индии открыли бронзовую статую Марадоны

Открытие бронзовой статуи Диего Марадоны прошло в Индии. На ней аргентинец запечатлен с кубком мира в руках. Сам 57-летний Марадона лично посетил церемонию.

«Я не бог футбола, я простой футболист. Счастлив оказаться сегодня здесь, в Калькутте. Удивительно, что моя статуя здесь», – заявил Марадона.

Стоит отметить, что высота скульптуры составляет более 3,5 метров. После ее открытия по сети пошли шутки на тему схожести. Многие считают, что статуя больше похожа на бывшего главного тренера сборной Англии Роя Ходжсона.

twit text — Peter Coates (@golazoargentino) 11 декабря 2017 г.