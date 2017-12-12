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    • В Москве начал работу первый официальный магазин чемпионата мира-2018

    В Москве начал работу первый официальный магазин чемпионата мира-2018

    Во вторник в Москве на первом этаже Центрального детского магазина на Лубянке состоялось открытие первого официального магазина с атрибутикой чемпионата мира 2018 года.

    Участниками церемонии открытия стали генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, руководитель департамента по управлению брендом и лицензированию ФИФА Ана Бриту и посол мундиаля Евгений Савин.

    «Мы с большим удовольствием открываем магазин в прекрасном торговом центре для детей. Скоро откроем магазин в Санкт-Петербурге, во всех городах откроются много магазинов. Здесь очень большой ассортимент, так что все гости смогут приобрести продукцию чемпионата мира. Приближается чемпионат мира, это хорошая и заметная веха к его приближению», – сказал Сорокин.

    «Расположение магазина было выбрано в процессе переговоров не случайно, потому что нам нужна была площадка в центре города. Центральный детский магазин как раз нам подходил, потому что наша продукция очень сильно завязана на детей и подростков. В частности, это талисман чемпионата мира волк Забивака. Так что этот магазин очень хорошо подходит для наших целей», – отметила Бриту.

    В продаже имеются официальные мячи, футболки, рюкзаки, спортивная форма, канцелярские принадлежности и различная сувенирная продукция с символикой мирового первенства.

    Чемпионат мира пройдет в 11-ти российских городах с 14 июня по 15 июля.

    Источник: ТАСС

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    12.12.2017 15:53
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    Комментарии (4)
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    Татарин за ЦСКА
    1513087164
    Всего три товара (шутка)
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    Mordor13rus
    1513087185
    Футболка 3000 руб
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    alex kidn
    1513101769
    В ЦУМе надо было открывать
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    ologreds
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