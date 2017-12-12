В Москве начал работу первый официальный магазин чемпионата мира-2018

Во вторник в Москве на первом этаже Центрального детского магазина на Лубянке состоялось открытие первого официального магазина с атрибутикой чемпионата мира 2018 года.

Участниками церемонии открытия стали генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, руководитель департамента по управлению брендом и лицензированию ФИФА Ана Бриту и посол мундиаля Евгений Савин.

«Мы с большим удовольствием открываем магазин в прекрасном торговом центре для детей. Скоро откроем магазин в Санкт-Петербурге, во всех городах откроются много магазинов. Здесь очень большой ассортимент, так что все гости смогут приобрести продукцию чемпионата мира. Приближается чемпионат мира, это хорошая и заметная веха к его приближению», – сказал Сорокин.

«Расположение магазина было выбрано в процессе переговоров не случайно, потому что нам нужна была площадка в центре города. Центральный детский магазин как раз нам подходил, потому что наша продукция очень сильно завязана на детей и подростков. В частности, это талисман чемпионата мира волк Забивака. Так что этот магазин очень хорошо подходит для наших целей», – отметила Бриту.

В продаже имеются официальные мячи, футболки, рюкзаки, спортивная форма, канцелярские принадлежности и различная сувенирная продукция с символикой мирового первенства.

Чемпионат мира пройдет в 11-ти российских городах с 14 июня по 15 июля.