Фанаты «Зенита» обвинены УЕФА в вандализме

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело против «Зенита» по итогам выездного матча группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад», который завершился со счетом 3:1. Поклонники команды из Санкт-Петербурга, которые присутствовали на этой встрече, обвиняются в вандализме, использовании пиротехники и бросании на поле посторонних предметов.

Разбирательство по этому делу состоится 22 февраля 2018 года. Напомним, что ранее УЕФА уже наказывал «Зенит» частичным закрытием трибун по итогам матча Лиги Европы с «Вардаром».