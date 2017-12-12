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    Фанаты «Зенита» обвинены УЕФА в вандализме

    Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит дело против «Зенита» по итогам выездного матча группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад», который завершился со счетом 3:1. Поклонники команды из Санкт-Петербурга, которые присутствовали на этой встрече, обвиняются в вандализме, использовании пиротехники и бросании на поле посторонних предметов.

    Разбирательство по этому делу состоится 22 февраля 2018 года. Напомним, что ранее УЕФА уже наказывал «Зенит» частичным закрытием трибун по итогам матча Лиги Европы с «Вардаром».

    Источник: УЕФА

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    12.12.2017 10:05
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    Комментарии (20)
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    DIDI 23
    1513064358
    В чём вандализм выражался?
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    alex1951
    1513065330
    Действительно ,где вандализм... Там в Европе ,они вандализма еще не видели.... А вот УЕФА может учинить вандализм,но моральный: не пустить на игры ЧМ2018,что намного хуже всяких штрафов..
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    cska-62
    1513065953
    А Миллер в нецелевом расходовании народных средств... :-)))
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    ufos73
    1513066850
    И вот эти "бомжи" что то гонят про спартаковских болел ))))
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    la verdad
    1513067537
    Отлично. Теперь лет десять шенген не смогут получить. Ещё одной кучкой дебилов в Европе меньше :)
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    baden69
    1513067752
    Дебилов хватает в стане фанатов практически всех клубов. Вопрос, когда же их начнут вычислять и закрывать им допуск на стадионы? Когда проявится воля у тех, кто должен этим заниматься?
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    kvm5
    1513071117
    дураков хватает
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    Артурка32
    1513143949
    Про пиротехнику вообще можно не упоминать, ее жгли .. жгут и будут жечь)) Это нормально) Лишь бы на поле не бросали и в семейные сектора
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    ologreds
    1694991747
    numo528932
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