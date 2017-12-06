В Москве появятся ледяные скульптуры в честь стран-участниц чемпионата мира-2018

С 29 декабря по 8 января в Москве состоится фестиваль скульптур из льда «Ледовая Москва. В кругу семьи». Одна из секций будет посвящена странам-участницам чемпионата мира-2018. Всего будет сооружено порядка 40 творений.

«Всего на создание скульптур уйдет две тысячи тонн природного льда. Он «родом» из Байкала, а также из озер Екатеринбурга и Архангельска. Скульптуры каждой страны будут включать в себя несколько символов.

Посетители смогут увидеть не только ледовые копии архитектурных шедевров и памятников культуры, но и изображения звезд мирового футбола, персонажей сказок и других национальных символов стран-участниц», – сказано в заявлении столичной мэрии.

Скульптуры будут установлены в Парке Победы.