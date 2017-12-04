Карасев: «Чемпионат мира в России будет лучшим в истории. Приезжайте, не разочаруетесь»

Арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал, что нужно для достижения успеха в его профессии, а также выразил мнение, что чемпионат мира-2018 станет лучшим в истории.

Напомним, 38-летний судья из Москвы вошел в предварительный список арбитров, которые будут готовиться к мундиалю в России.

«Чтобы быть успешным арбитром, надо всегда оставаться честным перед самим собой. Полностью избежать ошибок невозможно, но главное – учиться на них и постоянно работать над собой.

Мечтаю поработать на домашнем мировом первенстве и буду безмерно рад, если эта мечта исполнится. Приезжайте в Россию, и вы не разочаруетесь. Это будет лучший чемпионат мира в истории. Я уверен в этом», – сказал Карасев.