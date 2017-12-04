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    • Карасев: «Чемпионат мира в России будет лучшим в истории. Приезжайте, не разочаруетесь»

    Карасев: «Чемпионат мира в России будет лучшим в истории. Приезжайте, не разочаруетесь»

    Арбитр ФИФА Сергей Карасев рассказал, что нужно для достижения успеха в его профессии, а также выразил мнение, что чемпионат мира-2018 станет лучшим в истории.

    Напомним, 38-летний судья из Москвы вошел в предварительный список арбитров, которые будут готовиться к мундиалю в России.

    «Чтобы быть успешным арбитром, надо всегда оставаться честным перед самим собой. Полностью избежать ошибок невозможно, но главное – учиться на них и постоянно работать над собой.

    Мечтаю поработать на домашнем мировом первенстве и буду безмерно рад, если эта мечта исполнится. Приезжайте в Россию, и вы не разочаруетесь. Это будет лучший чемпионат мира в истории. Я уверен в этом», – сказал Карасев.

    Источник: ФИФА

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    04.12.2017 14:58
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    Комментарии (2)
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    Zenmaster
    1512399004
    Честным надо быть на поле !!! А то перед-- самим собой -- перед людьми бы надо !!! Перед самим собой -- всегда себя оправдаешь !!!
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    ologreds
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