Линекер: «Англия — не фаворит ЧМ. И уже давно им не является»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о фаворитах ЧМ-2018.

«В первую очередь фаворитами являются Бразилия и Германия. Вы не можете их вычеркнуть. История показывает, что они всегда добиваются успеха. Испания сейчас хороша.

Но если бы вы попросили меня назвать фаворита по состоянию на сегодняшний день, то с учетом состава я бы отдал предпочтение Франции. Посмотрите на их состав: надежный вратарь, очень прочная оборона, средняя линия — яркие таланты. Н’Голо Канте — невероятный игрок! А в атаке у них есть Килиан Мбаппе, восходящая суперзвезда. На ЧМ-2018 они будут в самом расцвете. Уверен, что Франция добьется многого.



Англия? Не думаю, что она фаворит. И уже давно им не является. У нас в составе очень талантливые футболисты, есть перспективная молодежь, но, видимо, команда не созреет к лету будущего года. Англичане ярко выступили на мировых первенствах для игроков до 17 и 20 лет, но их время еще не пришло.

Впрочем, тут не угадаешь. Мы будем серьезным соперником для любой команды на этом турнире, чем давненько не могли похвастаться», — сказал Линекер.

Жеребьевка ЧМ-2018 пройдет завтра в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.