Симонян: «Пеле рассказал мне, что я нанес ему травму»

Бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян поделился ожиданиями от ЧМ-2018 и рассказал о встрече с бывшим нападающим сборной Бразилии Пеле.

«Хочется, чтобы на чемпионате мира засверкала новая мировая звезда. Потому что пока все время соревнуются только два игрока между собой – Месси и Роналду.

Если вспомнить, именно на чемпионате мира в 1958 году засверкала звезда Пеле, которому тогда не было еще 18 лет. По сей день идет дискуссия, кто был сильнее – Пеле или Марадона.

Кстати, очень тепло общался с Пеле, когда он приезжал в Россию. К сожалению, он перенес операцию на шейке бедра. Он меня удивил: говорит, что я нанес ему травму. Я удивился, как я мог нанести ему травму, играя в нападении! По его словам я пришел в свою штрафную площадку и нанес ему травму. Что же, для меня это историческое событие: нанес травму самому Пеле!» — сказал Симонян.

Симонян примет участие в завтрашней жеребьевке ЧМ-2018. Она пройдет в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.