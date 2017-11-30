Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Симонян: «Пеле рассказал мне, что я нанес ему травму»

30 ноября 2017, 20:41
7

Бывший нападающий сборной СССР Никита Симонян поделился ожиданиями от ЧМ-2018 и рассказал о встрече с бывшим нападающим сборной Бразилии Пеле.

«Хочется, чтобы на чемпионате мира засверкала новая мировая звезда. Потому что пока все время соревнуются только два игрока между собой – Месси и Роналду.

Если вспомнить, именно на чемпионате мира в 1958 году засверкала звезда Пеле, которому тогда не было еще 18 лет. По сей день идет дискуссия, кто был сильнее – Пеле или Марадона.

Кстати, очень тепло общался с Пеле, когда он приезжал в Россию. К сожалению, он перенес операцию на шейке бедра. Он меня удивил: говорит, что я нанес ему травму. Я удивился, как я мог нанести ему травму, играя в нападении! По его словам я пришел в свою штрафную площадку и нанес ему травму. Что же, для меня это историческое событие: нанес травму самому Пеле!» — сказал Симонян.

Симонян примет участие в завтрашней жеребьевке ЧМ-2018. Она пройдет в Москве и начнется в 18:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Весь мир Пеле Симонян Никита
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
InterMilLano1908
1512064104
Вот Симоняну 92, а человек говорит все всегда по делу! Ему нужно памятник поставить!
Ответить
Бубновский
1512064172
....маразм не спит в эти годы.....я играл до 88 года, но уже не помню - кто и как бил мне по гам, хотя били мне по ногам на порядок реже, нежели эдсону арантосовичу ду насименту
Ответить
DOCTOR PENALTY
1512066330
Иногда снятся и плохие сны, даже самому Эдсону Арантису ду Насименту.
Ответить
Eddyson
1512069149
Душевную травму нанёс своей игрой, не иначе.
Ответить
Nerlinger
1512083618
Сомнительно всё это...
Ответить
Главные новости
Трансфер Батракова, еще один россиянин в Европе, «Барса» встречает обладателя «Золотого мяча» и другие новости
01:58
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
1
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
Все новости
Все новости
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
Кравцов прокомментировал переход в европейский клуб
01:13
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
Сафонов вспомнил цитату наставника после поражения в Суперкубке Франции
Вчера, 22:50
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
1
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
4
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
Слуцкий ответил на вопрос о Дзюбе в сборной России по медиафутболу
Вчера, 21:47
1
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
Вчера, 21:17
1
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
Вчера, 21:03
3
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
Вчера, 20:52
7
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
Вчера, 20:45
1
Определен лучший футбольный эксперт России
Вчера, 20:43
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+