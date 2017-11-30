Неймар может не сыграть против сборной России

Координатор сборной Бразилии Эду Гаспар отметил, что лидер команды Неймар может не сыграть в предстоящем контрольном матче с Россией. Игра запланирована на 23 марта и пройдет в Москве.

«Возможно, о каком-то товарищеском матче мы договоримся уже на жеребьевке, поскольку сейчас собраны представители многих сборных. С Бразилией все хотят сыграть. Важно, с кем хотел бы встретиться наш тренер. Держим в голове, что команды по характеристикам должны быть похожи на наших соперников. Россия и Германия были первые, кто попросил о товарищеском матче. Мы сыграем с ними на их полях.

Что касается договоренности об обязательном участии Неймара в марте в «Лужниках», то таких просьб не звучало. По крайней мере, пока», — сказал Гаспар.