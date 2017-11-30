Бердыев: «Составители календаря должны сделать выводы»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев в преддверии матча с «Локомотивом» в 19-м туре РФПЛ отметил, что отрицательно смотрит на проведение матчей в холодное время года. Специалист призвал составителей календаря в дальнейшем учитывать недоработки нынешнего расписания игр сезона.

«Погода для всех одинакова. Но я не сторонник играть в мороз. Думаю, что составители календаря должны сделать выводы.

«Локомотив» – это заслуженный лидер. Это команда, которая играет до конца. Посмотрите очки, которые они набрали в последние пять минут», – сказал Бердыев.

Матч «Локомотив» – «Рубин» пройдет 2 декабря и начнется в 16.30 по московскому времени.