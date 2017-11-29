Черчесов: «Любой вратарь пожелал бы себе такую «неудачную» серию, как у Акинфеева»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об антирекорде голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

Напомним, что 31-летний вратарь отстоял на ноль в матче против «Бенфики» (2:0), прервав серию из 43-х игр, в которых он пропускал голы.

— Игорь Акинфеев в последнем матче Лиги чемпионов прервал неудачную серию. Это может сказаться на его игре?

— Я вам должен сказать, что любой вратарь пожелал бы себе такую «неудачную» серию. Сколько у него там матчей? Пятьдесят? Каждый год человек стабильно играет в Лиге чемпионов. Убежден, если бы вы ему об этом не напоминали, он бы об этом и не знал. Человек стабильно играет на хорошем уровне. В конце концов, пропускает не вратарь, а вся команда.