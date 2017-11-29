Черчесов следил за Кузяевым еще в составе «Ахмата»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что следил за Далером Кузяевым еще в бытность того игроком «Ахмата».

«Мы видим и оцениваем ситуацию по игрокам. Условно, Далер Кузяев с первого дня был у нас в списке. Ждали момента, когда его пригласить. Следили за ним, «Ахмат» нам давал информацию, а он проявлял себя. Вот выбрали момент, когда его пригласить, и он начал проявлять себя.

За счет всего понемножку. Уделяем психологии большое внимание. Ты не можешь быть психологически сильным, если физически слаб», – сказал Черчесов.

Напомним, что 24-летний футболист «Зенита» в текущем сезоне провел 16 матчей в Премьер-лиге, забив в них четыре гола и отдав две результативные передачи.