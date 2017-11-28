Черчесов: «Жеребьевка ЧМ-2018 – не концерт, где можно музыку заказать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что будет доволен любым исходом жеребьевки группового раунда чемпионата мира 2018 года. По словам специалиста, нет таких команд, с которыми он категорически не хотел бы встречи.

«Есть ли команды, с которым категорически не хотелось бы играть на чемпионате мира? Такого быть не может. Это же не концерт, где можно заказывать музыку. Есть жеребьевка. Что она нам даст, к тому и будем готовиться.

Во второй корзине есть команды, которые уже доказывали свою состоятельность. Испания там – самая сильная. Наша игра с испанцами была хорошая. Но есть сборные, которые стабильно хорошо выступают на турнирах, и Испания – в их числе. Они будут одними из фаворитов чемпионата мира», – сказал Черчесов.

Жеребьевка финальной стадии мундиаля состоится 1 декабря в Кремлевском дворце. Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах.