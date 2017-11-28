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  • Маклаков: «Если Дзюба наступил на шарф «Спартака» специально, пусть с ним поговорит его совесть»

Маклаков: «Если Дзюба наступил на шарф «Спартака» специально, пусть с ним поговорит его совесть»

28 ноября 2017, 16:14
24

Известный актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков выразил надежду, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба неумышленно наступил на шарф красно-белых в матче 18-го тура РФПЛ.

В одном из эпизодов, находясь в разминочной зоне, форвард петербуржцев потоптался на спартаковском шарфе.

Встреча закончилась победой подопечных Массимо Карреры со счетом 3:1.

«Если Артем сделал это специально, то пусть его совесть поговорит с ним. Это некрасиво. Но я думаю, что Дзюба неумышленно наступил. Надеюсь, что это так», – сказал Маклаков.

Напомним, Дзюба перебрался в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента летом 2015 года. Цвета красно-белых, воспитанником которых является, он защищал с 2006 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (24)
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Asbjorn
1511875032
У него ее нет
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Опорник84
1511876578
Там где была совесть у него что-то выросло! Какая совесть? Подлец он!
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Полная Канистра
1511877063
дрянь деревянная
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Артурка32
1511878106
А зачем какой то дурачок кинул свой шарф? Спровоцировать?
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Копытин
1511881170
Стоит Дзюба, наблюдает за игрой, потом какой-то олень кидает шарф. Дзюба начинает разминаться - он простите задницей должен был увидеть шарф?
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leonard1984
1511881504
Я бы спросил с того болельщика или кто там был, который шарф выкинул - это ещё хуже!!!
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nemolod
1511890891
А с чего это вдруг шарф там оказался? Явно его подбросили под ноги футболисту,который выходил на замену и если даже он невольно наступил на него,то видеть этого не мог,так как на заднице глаз нет! Понимаю неприязнь в его сторону,но к чужому шарфу игрок точно ни при чем!
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cska-62
1511893048
Если честно, то я не уверен, что Дзюба вообще заметил этот шарф! И уж не топтал его с остервенением, как уже пишут на форумах, точно! А вот кто его подкинул и специально снял этот эпизод, надо разбираться детально. Как? Можно по-разному. Можно поговорить по душам за чашкой кофе, можно при помощи дыбы! Дыба вместо Дзюбы! Играл слов, но восхитительная!
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Михаил Спартач
1511900213
К поступкам Дзюбы отношусь обычно негативно, но здесь и поступка-то не было. Шарф он не видел, зря раздувают.
Ответить
maygli
1511907801
Да не, туфта. Дзюбу не уважаю ни как игрока, ни как человека, но тут туфта от журналюг, пытаются накручивать. Явная случайность, ничего он не видел кроме поля, а показали ему он сразу ногу убрал.
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