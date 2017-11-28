Маклаков: «Если Дзюба наступил на шарф «Спартака» специально, пусть с ним поговорит его совесть»

Известный актер и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков выразил надежду, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба неумышленно наступил на шарф красно-белых в матче 18-го тура РФПЛ.

В одном из эпизодов, находясь в разминочной зоне, форвард петербуржцев потоптался на спартаковском шарфе.

Встреча закончилась победой подопечных Массимо Карреры со счетом 3:1.

«Если Артем сделал это специально, то пусть его совесть поговорит с ним. Это некрасиво. Но я думаю, что Дзюба неумышленно наступил. Надеюсь, что это так», – сказал Маклаков.

Напомним, Дзюба перебрался в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента летом 2015 года. Цвета красно-белых, воспитанником которых является, он защищал с 2006 года.