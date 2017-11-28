Черчесов: «В физподготовке сборная России не уступает другим командам, но есть еще и качество игроков»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что физическая готовность игроков национальной команды находится примерно на одном уровне с более сильными сборными. При этом специалист подчеркнул, что кроме физики есть еще и такой фактор, как индивидуальные качества футболистов.

Напомним, в ноябре россияне провели две товарищеские встречи – с Аргентиной (0:1) и Испанией (3:3).

«Пропасти в физподготовке у нас по сравнению с другими командами нет. Но есть еще и качество. Нам в матче с Португалией Роналду забил, а не кто-нибудь. Есть индивидуальные вещи, которых у нас нет и никогда не будет. И это надо нивелировать командными действиями и так далее.

За счет чего мы будем выигрывать? За счет всего и понемножку. Психологии мы уделяем большое внимание, но ты не можешь быть сильным психологически, если ты физически слабый. В матче со сборной Аргентины вся работа тренера по физподготовке ушла в песок. Эмоций мы не дали, но проанализировали, и оказывается, мы так никогда не бежали. В матче с Испанией, кстати, мы тоже так не бежали. Но там была совсем другая игра», – сказал Черчесов.