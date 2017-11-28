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  • Ринат Билялетдинов: «Локомотиву» было бы лучше не останавливать чемпионат за зимнюю паузу»

Ринат Билялетдинов: «Локомотиву» было бы лучше не останавливать чемпионат за зимнюю паузу»

28 ноября 2017, 09:54
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Бывший главный тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что зимняя пауза в чемпионате России не пойдет на пользу железнодорожникам, которые единолично лидируют в турнирной таблице после 18-ти туров. Но она может обострить интригу в борьбе за чемпионство.

«С учетом успеха «Локомотива» в Хабаровске матч «Спартака» и «Зенита» сразу приобрел особый статус. Обоим коллективам никак нельзя было терять очки, иначе они слишком далеко отпускали бы от себя лидера. В результате и без того принципиальная битва превратилась, можно сказать, в генеральное сражение.

В начале сезона у того же «Зенита» уже было солидное очковое преимущество. Петербуржцы опережали своих преследователей на пять баллов, и в тот момент многим казалось, что они уже чемпионы. По содержанию игры команда Манчини была сильнее всех, и ничто не предвещало спада. Но в итоге ситуация резко изменилась.

Я уже не раз говорил, что наш чемпионат очень коварный. И главное его коварство в том, что мы проводим два разных национальных первенства в сезоне — до зимнего перерыва и после него. Пауза между чемпионатами короче, чем перерыв между двумя частями одного сезона. Мы знаем немало случаев, когда весной команда значительно отличалась от самой себя осеннего образца как в лучшую, так и в худшую сторону.

«Локомотив» может попасть в ту же ситуацию, что и «Динамо» в сезоне-2011/12. И сейчас для железнодорожников было бы лучше не останавливать чемпионат, а продолжать его. Поэтому у «Зенита», «Спартака» и ЦСКА еще есть шансы побороться за золото», – отметил Билялетдинов.

Матч 18-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Зенит» завершился со счетом 3:1. После этой игры москвичи занимают четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ с 31-м очком. «Зенит» идет вторым, опережая красно-белых на два балла.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Локомотив Билялетдинов Ринат
Комментарии (2)
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Альфред фаред
1511857422
Зато вернется Чарли, наберет форму за зиму и составят с Квирквелией самый крутой центр защиты чемпионата, плюс Ари добавит в атаке остроты!
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