«Спартак»: «Мы напомнили, кто является чемпионом страны»

Официальный твиттер-аккаунт «Спартака» прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 18-го тура чемпионата России.
«Такие победы необходимы нашей команде! На нерве, на характере, на мастерстве! Спартаковцы напомнили всей России, кто является действующим чемпионом страны», – говорится в обращении клуба.
Команда Массимо Карреры поднялась на четвертое место в турнирной таблице.
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Источник: ФК «Спартак»