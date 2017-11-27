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«Спартак»: «Мы напомнили, кто является чемпионом страны»

27 ноября 2017, 22:08
55

Официальный твиттер-аккаунт «Спартака» прокомментировал победу над «Зенитом» в матче 18-го тура чемпионата России.

«Такие победы необходимы нашей команде! На нерве, на характере, на мастерстве! Спартаковцы напомнили всей России, кто является действующим чемпионом страны», – говорится в обращении клуба.

Команда Массимо Карреры поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

«Спартак» взял реванш у «Зенита» в день рождения Манчини. Как это было

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (55)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1511809986
Спасибо ребята, было очень тяжело, соперник был достойный, сильный, но выстояли и выиграли заслуженно! Браво!!
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Кронштадт65
1511810222
Нужно добавить на грубости, на хамстве, на симуляции. Последние 10 минут верх совершенства. Я представляю сколько сейчас минусов полетит. вы же........ неодекваты
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Eddyson
1511810267
Молодцы мужики! А Джикия сегодня был настолько хорош, что если б я не знал состава на игру - хрен бы догадался, что второй ЦЗ Боккетти.
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MDAR
1511810441
Спартак Мужики!!! Подлость и симулянты в купе со слепым судьей, вот что мы увидели со стороны питера. А еще культурная столица? Столица симулянтов.
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Алекс 914
1511810585
С победой всех болельщиков Спартака!!! За такие игры мы и любим футбол. Эмоционально, на встречных курсах... Великолепное украшение начала недели!!!
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SPACE TRUCKIN
1511810656
Спартак громко заявил о своих чемпионских амбициях - надо всех обыграть, оставшихся, в этом году ...
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Dmitry0054
1511810857
Всех с победой! Добро в очередной раз победило зло!
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Freddi555
1511811100
Всех Кб с победой! Москва играет, Питер сосет!
Ответить
mutabor0992
1511811546
Мужчины!С Победой!А аргентинские питерцы,ну просто симулянты и провокаторы!
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Football06
1511812442
СПАРТАК ВЫИГРАЛ заслуженно ПО ДЕЛУ, ИГРАЛ И ВЫГЛЯДЕЛ ЛУЧШЕ ЗЕНИТА, КАК НИКАК РОДНОЙ СТАДИОН ДА ЕЩЁ И КАКОЙ ПОМОГ, ПОЗДРАВЛЯЮ(болельщик зенита если что) ничего более
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