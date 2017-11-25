В матче Чемпионшипа болельщик заменил резервного судью 

Во время матча 19-го тура Чемпионшипа «Норвич» – «Престон Норт Энд» (1:1) линейный судья получил травму, и его заменил резервный судья.

Однако на стадионе не было другого официального представителя EFL, который мог бы исполнить функции резервного арбитра. Главный судья собирался увести команды с поля, но один из фанатов смог заменить резервного рефери.

Болельщик надел его куртку, взял табло и показал десять добавленных минут.