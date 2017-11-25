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В матче Чемпионшипа болельщик заменил резервного судью 

25 ноября 2017, 23:02
18

Во время матча 19-го тура Чемпионшипа «Норвич»«Престон Норт Энд» (1:1) линейный судья получил травму, и его заменил резервный судья.

Однако на стадионе не было другого официального представителя EFL, который мог бы исполнить функции резервного арбитра. Главный судья собирался увести команды с поля, но один из фанатов смог заменить резервного рефери.

Болельщик надел его куртку, взял табло и показал десять добавленных минут.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Чемпионшип Норвич Сити Престон
Комментарии (18)
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Аристократ Олжик
1511640368
Красавчик!!! Вот ему надо дать какую нибудь премию или приз от ФИФА, за любовь к футболу!!!
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insider_retro
1511640876
Неординарный случай!.. Находчивый британец!... Наверняка с нормальными шнурками!!..))
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la verdad
1511641250
Молодчина!
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Mr Abdullaev
1511641778
Нормально добавил от себя чисто :D
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Тоторо
1511642109
Так это уже не первый случай в Англии. В 2015 году во время матча "Ньюпорта" и "Портсмута" случилась та же напасть. И тогда в перерыве по стадиону прозвучало сообщение с просьбой о помощи. Тут же быстренько подсуетился фанат "Портсмута".))) Правда, он был вкурсе футбольных правил и добавил всего 3 минуты за 6 произведённых замен. Хотя....может у него просто не было такого чувства юмора.))))
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rostik-100
1511644870
а как же регламент
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Кутах
1511648253
Может себе позволить
Ответить
qwerty991
1511683649
Протянул руку помощи.
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