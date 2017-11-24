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  • Варга: «Могу заверить, что Слуцкого из «Халл Сити» не уволят»

Варга: «Могу заверить, что Слуцкого из «Халл Сити» не уволят»

24 ноября 2017, 20:12
20

Футбольный агент Шандор Варга заверил общественность, что главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий не покинет свой пост. Ранее «Бомбардир» писал о желании руководства «тигров» уволить россиянина.

– Несколько часов назад поговорил и с владельцем «Халла» Эхабом Алламом, и с Леонидом. Знаю, в России волнуются – и могу заверить, что Слуцкого не уволят.

– Что сказал владелец?

– «Скажи ему, что все отлично, никакого давления нет, мы переживаем, что он сильно переживает». На Слуцком лица нет, когда команда проигрывает.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Англия. Чемпионшип Россия. Премьер-лига Халл Сити Слуцкий Леонид
Комментарии (20)
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vladik12
1511543669
Пике тоже писал "Он остается".
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Татарин за ЦСКА
1511544617
Ну надо дать время Леониду Викторовичу
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insider_retro
1511544986
Заверения агента невероятной достоверности, конечно, обнадёживают!.. Подождём развития событий...
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cska-62
1511544989
Не уволят, а переведут в "Челси" на место Конте. И вот тогда Леонид Викторович и "МЮ" Моуриньо в таблице обойдёт, и вслед за "МанСити" Гвардиолы кинется! Знай наших! Нам только "Челси" подавай, негоже в Чемпионшипе на 20 месте париться с каким-то "Халл Сити". Там ведь и до греха недалеко... Всего четыре очка... И вылет из Чемпионшипа... И поёт теперь Леонид Викторович ежедневно как "проект" Роману Аркадьевичу старую и известную песню: "...До тебя мне дойти нелегко, А до смерти - четыре шага...".
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Тraumtanzеr
1511545315
Он Венгр если чо.
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multiscan
1511545545
Его не уволят, а просто попросят уйти вежливо, по-английски.
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Полная Канистра
1511545746
абрам всех на крючке держит не даст его в обиду Бедный наш леня на чужбине пропадает
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Berikosha
1511546162
мы переживаем что он переживает о том о чем мы переживаем что он переживает)))Сказал ясновидец Ванга
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Бугимен
1511546520
ПОРА ДОМОЙ! КРАСНОДАРУ НУЖЕН ТОЛКОВЫЙ ТРЕНЕР,ТАМ ХОРОШО «Халл Сити» НО В РОССИИ ЛУЧШЕ! УДАЧИ СЛУЦКОМУ!
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zigbert
1511548391
Работать в такой нервотрепке сможет не каждый,однако Леонид приедет назад с новыми знаниями и новой философией футбола.
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