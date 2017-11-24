Варга: «Могу заверить, что Слуцкого из «Халл Сити» не уволят»

Футбольный агент Шандор Варга заверил общественность, что главный тренер английского «Халл Сити» Леонид Слуцкий не покинет свой пост. Ранее «Бомбардир» писал о желании руководства «тигров» уволить россиянина.

– Несколько часов назад поговорил и с владельцем «Халла» Эхабом Алламом, и с Леонидом. Знаю, в России волнуются – и могу заверить, что Слуцкого не уволят.

– Что сказал владелец?

– «Скажи ему, что все отлично, никакого давления нет, мы переживаем, что он сильно переживает». На Слуцком лица нет, когда команда проигрывает.