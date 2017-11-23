Широков: «У ЦСКА больше шансов на выход в плей-офф ЛЧ, чем у «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Роман Широков оценил шансы российских команд на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«ЦСКА показал отличный результат. И все бы хорошо, но «Базель» свой матч тоже выиграл. Это сильно осложняет армейцам задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов.

Из двух наших клубов больше шансов на выход из группы, думаю, у ЦСКА. Тем более опыт есть — красно-синие уже выходили в плей-офф Лиги чемпионов в последнем туре. Однако если ЦСКА и «Спартак» продолжат борьбу в Лиге Европы, это будет достойным результатом. А если в еврокубковую весну выйдут четыре наших клуба, это вообще будет супер!» — сказал Широков.