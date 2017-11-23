Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Широков: «У ЦСКА больше шансов на выход в плей-офф ЛЧ, чем у «Спартака»

Широков: «У ЦСКА больше шансов на выход в плей-офф ЛЧ, чем у «Спартака»

23 ноября 2017, 14:13
20

Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Роман Широков оценил шансы российских команд на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«ЦСКА показал отличный результат. И все бы хорошо, но «Базель» свой матч тоже выиграл. Это сильно осложняет армейцам задачу по выходу в плей-офф Лиги чемпионов.

Из двух наших клубов больше шансов на выход из группы, думаю, у ЦСКА. Тем более опыт есть — красно-синие уже выходили в плей-офф Лиги чемпионов в последнем туре. Однако если ЦСКА и «Спартак» продолжат борьбу в Лиге Европы, это будет достойным результатом. А если в еврокубковую весну выйдут четыре наших клуба, это вообще будет супер!» — сказал Широков.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Спартак Широков Роман
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Татарин за ЦСКА
1511436235
Ну если четыре клуба выйдут,все только рады. Удачи коням,свиньям,бомжам и паровозу
Ответить
piligrim1986
1511436268
шансы равны
Ответить
Чермындыр
1511438714
Спорно. С одной стороны да, ЦСКА в игре с МЮ может даже ничья вывести в плей офф, в то время как Спартаку нужна только победа. Но с другой - если Спартак победит, то точно выйде в 1/8 ЛЧ, а вот армейцам даже победа над МЮ может не помочь пробиться в эту стадию
Ответить
SpartakSpartakSpartak
1511442108
Да нет никаких шансов, МЮ со счетом 3 - 0 ЦСКА не победит, даже с учетом сумасшедшего везения в этом году в ЛЧ, а Базель наверняка выиграет у Бенфики. У Спартака тоже нет шансов.
Ответить
KalterJax
1511442525
А по мне так у них равные шансы скорее всего не выйти из групп! обоим нужна только победа! оба матча в гостях и оба с английскими топ клубами! но у Спартака шансов всё-таки больше, за счёт атаки! будет перестрелка и кто в этом матче больше забьёт тот и выйграет! а, чтобы кони выйграли МЮ это вряд ли! так же как и маловероятно, что МЮ второй матч кряду сольёт, тем более при своих болельщиках! коням бы еле ноги унести! но будем верить
Ответить
Кинстифа
1511443823
по моему шансы 50 а 50 между ними, что то сомневаюсь что МЮ сильней Ливера. и наоборот
Ответить
VVM1964
1511443863
Я ДУМАЮ ШАНСЫ РАВНЫ И БЛИЗКИ К " 0 " ( НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ ПРО КАДРОВЫЕ ПОТЕРИ ЦСКА И ПОЯВИВШУЮСЯ МОТИВАЦИЮ У МЮ ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ ОТ БАЗЕЛЯ )
Ответить
вместе с ЦСКА
1511447451
нам в англии играть против МЮ.... бБенфика некудышная... предположим.. и там и в португалии ничья.... ЛЕ смиритесь уже.....
Ответить
movie
1511449547
ну а я думаю, шансы выше у Спартака. нам надо выиграть, ЦСКА же нужна победа никак не меньше чем в три мяча. у обоих клубов шансы минимальны, но они есть. удачи
Ответить
Альфред фаред
1511450531
Каждая лягушка свое болото хвалит! Одни к кричат что у них больше шансов другие кричат тоже самое!
Ответить
Главные новости
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
1
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
1
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
1
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
2
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
ФотоУчастник ЛЧ объявил о подписании российского футболиста
Вчера, 23:41
2
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
6
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
1
Все новости
Все новости
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
12 августа
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
12 августа
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
11 августа
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
11 августа
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+