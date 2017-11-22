Зидан доволен игрой Роналду и Бензема

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан остался доволен результатом матча Лиги чемпионов против АПОЭЛа. Он также отметил действия своих нападающих в этой встрече.

«Я рад, что мы не пропустили в этой встрече, забив при этом шесть мячей. Мы провели отличный матч.

Роналду и Бензема? Я доволен их игрой. Мы знали, что их неудачная серия рано или поздно закончится. Им нужно дальше работать, чтобы продолжать в том же духе.

Сейчас нам нужно оставаться спокойными. В этом сезоне было много очень сложных моментов, но сегодня все было хорошо. Доволен всеми своими футболистами», – сказал Зидан после игры.

Матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов АПОЭЛ – «Реал» завершился со счетом 0:6.