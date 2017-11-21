Геркус: «Не думаю о чемпионстве «Локомотива». Наша задача – закончить в пятерке»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление команды в сезоне.

«Качество игры с «Анжи» (1:0 в 17-м туре РФПЛ – прим. «Бомбардира»), учитывая, что это первый матч после перерыва, замечательное. Мы показывали очень комбинационный футбол, быстро проходили центр поля, очень быстро доставляли мяч.

Результат – только 1:0, но мы очень довольны. Продолжаем лидировать, чему очень рады. Готовимся к следующим матчам и, думаю, будем давать бой каждому сопернику.

Я лично о чемпионстве не думаю. Думаю о задаче, поставленной на сезон, — быть в пятерке. В Лиге Европы на сегодня задача — выиграть матч с «Копенгагеном».

Эта победа дала бы нам очень много в плане шансов на выход из группы. А дальше будем двигаться по ситуации. Сезоном доволен на сто процентов», — сказал Геркус в эфире телеканала «Наш Футбол».

Подопечные Юрия Семина лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

Красно-зеленые примут «Копенгаген» в четверг. За два тура до конца групповой стадии Лиги Европы занимает первое место в группе F.