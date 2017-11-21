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  • Геркус: «Не думаю о чемпионстве «Локомотива». Наша задача – закончить в пятерке»

Геркус: «Не думаю о чемпионстве «Локомотива». Наша задача – закончить в пятерке»

21 ноября 2017, 01:13
7

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал выступление команды в сезоне.

«Качество игры с «Анжи» (1:0 в 17-м туре РФПЛ – прим. «Бомбардира»), учитывая, что это первый матч после перерыва, замечательное. Мы показывали очень комбинационный футбол, быстро проходили центр поля, очень быстро доставляли мяч.

Результат – только 1:0, но мы очень довольны. Продолжаем лидировать, чему очень рады. Готовимся к следующим матчам и, думаю, будем давать бой каждому сопернику.

Я лично о чемпионстве не думаю. Думаю о задаче, поставленной на сезон, — быть в пятерке. В Лиге Европы на сегодня задача — выиграть матч с «Копенгагеном».

Эта победа дала бы нам очень много в плане шансов на выход из группы. А дальше будем двигаться по ситуации. Сезоном доволен на сто процентов», — сказал Геркус в эфире телеканала «Наш Футбол».

Подопечные Юрия Семина лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

Красно-зеленые примут «Копенгаген» в четверг. За два тура до конца групповой стадии Лиги Европы занимает первое место в группе F.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Локомотив Геркус Илья
Комментарии (7)
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DeviDjons
1511218532
Лучше думай как с Палычем отношения наладить и о качественном усилении,а остальное придёт как следствие
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СОКОЛ САРАТОВ
1511233308
правильно думай о другом
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Mahone
1511238366
Ой юлит,кто не хочет быть Чемпионом? Скромный очень0в душе каждый хочет стать первым,тем более в такой компании
Ответить
R-W_warrior
1511239878
Реалист,однако..
Ответить
афоня72
1511247473
Какой солдат не хочет быть генералом?..Однако не каждый солдат осознаёт , что он им не станет!!
Ответить
plehanov6
1511330473
Откровенно кривит душой. Боится что - ляпнет про чемпионство, а вдруг облом! Придется оправдываться...
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