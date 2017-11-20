Девушка Роналду тренировалась на восьмой день после родов

Джорджина Родригес, подруга нападающего «Реала» Криштиану Роналду, опубликовала видео из тренажерного зала.

Согласно журналу Hello, 12-го ноября 22-летняя испанка стала матерью дочери футболиста Аланы Мартины.

Ребенок стал четвертым в семье капитана сборной Португалии. В июне 2010 года родился Криштиану-младший, в июне 2017 – близнецы Ева и Мэтью. По распространенной версии, детей родили суррогатные матери.

Считается, что Алана Мартина – первый ребенок Роналду.