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Девушка Роналду тренировалась на восьмой день после родов

20 ноября 2017, 23:40
11

Джорджина Родригес, подруга нападающего «Реала» Криштиану Роналду, опубликовала видео из тренажерного зала.

Согласно журналу Hello, 12-го ноября 22-летняя испанка стала матерью дочери футболиста Аланы Мартины.

Ребенок стал четвертым в семье капитана сборной Португалии. В июне 2010 года родился Криштиану-младший, в июне 2017 – близнецы Ева и Мэтью. По распространенной версии, детей родили суррогатные матери.

Считается, что Алана Мартина – первый ребенок Роналду.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (11)
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Михаил_Боярский
1511211420
Два вопроса: как бы я жил дальше без этой новости? и Какое вообще отношение это имеет к футболу?
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polozovs
1511211656
не, ну молодец, что скажешь...
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GoLenaStop
1511213480
И что это за чушня - обсасывать очередных мажорок? Или это Дом-ливуд номер 2... В ленте новостей не нужна инфо, которая не приносит пользы для развития мозгов. Ху!
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Dimka_Foxy
1511214062
Ужас, как такое можно пережить
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Parker8
1511225540
Почему про КриРо все новости такие идиотские? Боюсь что пока он не начнет играть нормально, будут посты про его дедушек,бабушек,жен и т.д.
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ДСА
1511230921
Не будешь держать форму, Роналду уйдёт к другой.
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Патронташ
1511239258
Следующая новость будет о том, как Рональдо кормит дочку грудью, пока ее мама занимается в спортзале.)
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rashidinho
1511241222
что за новость??? чем это касается футбола?? ни о чем!!!
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OfaZavr
1511247365
ну и зачем нам это знать, супер футбольная новость.
Ответить
ArReal
1511277045
Это как надо любить бабки - чтобы так бояться их потерять))Думает что с такой жо пой после родов он её пошлёт))
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