Черчесов: «Спартак» должен победить «Зенит»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, встреча состоится в Москве 27 ноября.

«Супер будет или нет, это мы скажем после игры. А вывеска, конечно, супер, это точно. Команды плюс-минус в равных условиях, будут играть после еврокубков.

Естественно, это будет так называемая игра за шесть очков. «Спартак» должен обязательно выиграть, чтобы не упустить «Зенит» с горизонта», — сказал Черчесов.

«Зенит» имеет на своем счету 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак», в активе которого 28 баллов, располагается на четвертой строчке.