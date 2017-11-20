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Черчесов: «Спартак» должен победить «Зенит»

20 ноября 2017, 01:20
28

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Напомним, встреча состоится в Москве 27 ноября.

«Супер будет или нет, это мы скажем после игры. А вывеска, конечно, супер, это точно. Команды плюс-минус в равных условиях, будут играть после еврокубков.

Естественно, это будет так называемая игра за шесть очков. «Спартак» должен обязательно выиграть, чтобы не упустить «Зенит» с горизонта», — сказал Черчесов.

«Зенит» имеет на своем счету 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак», в активе которого 28 баллов, располагается на четвертой строчке.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Черчесов Станислав
Комментарии (28)
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alex1951
1511130412
В Черчесе спартаковец проснулся)))
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Опорник84
1511146303
Матч должен быть что надо, победит тот у кого будет желание и возможности! Главное что-бы без закулисных игр, а по честному!
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Mahone
1511146744
Игра за 6 очков,выиграем и мы рядом,2 очка будет разделять,отставание будет минимальным,второй вариант не рассматриваю-его не должно быть,Спартак- Чемпион!!!!! Игра будет что надо,красивой игры всем,ждем с нетерпением
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Тraumtanzеr
1511148040
Если будем так же играть как и в последних играх, зениту пздц, очевидно, другое дело, будем или нет, мы ж Спартак.
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Диктор
1511148164
Я даже не сомневаюсь в этом.Спартак выиграет однозначно.
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altezzik
1511148820
Надеюсь на адекватное судейство
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Tajik-za Zenit
1511148841
Должен не должен посмотрим
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PNZ1985
1511159582
Локо потирает руки))
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dyema
1511160635
Никому ничего спартак не должен, тем более Черчесову)))
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VVM1964
1511164527
ГЛУПО В ТАКОМ МАТЧЕ АНОНСИРОВАТЬ ЧЬЮ ЛИБО ПОБЕДУ - ЭТО ФУТБОЛ ... ПУСТЬ ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИЙ , ГЛАВНОЕ В ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ , БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ИЗВНЕ , А МЫ БУДИМ БОЛЕТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ СВОИХ ( СОГЛАСНО СОБСТВЕННЫМ ПРИСТРАСТИЯМ ) .
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