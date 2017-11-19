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Аршавин не рассчитывает на возвращение в состав «Зенита»

19 ноября 2017, 16:52
10

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин оценил свои шансы вернуться в состав санкт-петербургского клуба.

«Вернусь ли в «Зенит»? Меня уже не пригласят. И я дал обещание другому клубу («Кайрату» – прим. ред.). А так, конечно, в любом возрасте и статусе очень бы хотел сыграть на таком стадионе», – заявил Аршавин, который приехал на празднование 10-летия первого российского чемпионства «Зенита».

В составе команды из Санкт-Петербурга Аршавин провел 283 матча и выиграл пять трофеев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (10)
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ЮНик
1511100582
Не знаю почему, но вспомнился анекдот. Возле банка сидит еврей и торгует семечками. К нему подходит другой еврей и говорит: — Мойша, дай взаймы десять рублей. — Не могу. У меня с банком договор — я в долг не даю, а они семечками не торгуют
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DOCTOR PENALTY
1511100625
Андрей, желаем тебе успехов на тренерской работе с молодёжью Зенита.
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shinnik
1511100812
Тебя ждут..в любом возрасте и качестве.
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insider_retro
1511100822
Взвешенный ответ здравого человека!..
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Mahone
1511101542
Порадуй нас алматинцев,на тебя идет Алмата,ты лучший,да парням нашим подаешь пример,Казахстан любит тебя,Европу 2008г вытащил ты,да и покер в Англии чего стоит,ты легенда,еще пару сезонов поиграй у нас,да и на выезде ходят на тебя,удачи тебе парень!!!!!!
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vitvik
1511101787
Разум преобладает над эмоциями. Молодец.
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Сержтир
1511102264
Если вернётся то только как болельщик Зенита.
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Влаан
1511102802
Задолбали интервью резать!
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raritet
1511113201
три раза в одну и ту же команду не войдешь, как говаривали мудрецы...
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Dimonadze
1511114597
Я думаю, он не испортил бы игры
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