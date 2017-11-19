Аршавин не рассчитывает на возвращение в состав «Зенита»

Экс-нападающий «Зенита» Андрей Аршавин оценил свои шансы вернуться в состав санкт-петербургского клуба.

«Вернусь ли в «Зенит»? Меня уже не пригласят. И я дал обещание другому клубу («Кайрату» – прим. ред.). А так, конечно, в любом возрасте и статусе очень бы хотел сыграть на таком стадионе», – заявил Аршавин, который приехал на празднование 10-летия первого российского чемпионства «Зенита».

В составе команды из Санкт-Петербурга Аршавин провел 283 матча и выиграл пять трофеев.